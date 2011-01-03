اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها باعث ایجاد رقابت بین خبازیها می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محسن زرین ماه بعداز ظهر دوشنبه در هفتمین جلسه کمیسیون تعزیرات حکومتی گندم، آرد و سبوس شهرستان کرمانشاه که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: تعزیرباز دارنده نیست بلکه تشویق نیز یکی از راه کارهای بالا بردن کیفیت است که از سیاستهای جدید در نظر گرفته شده است.

فرماندار کرمانشاه تصریح کرد: اجرای هدفمند کردن یارانه ها فرآیند تولید ، توزیع و مصرف نان بهبود می یابد.

زرین ماه اظهار داشت: در شهر کرمانشاه حدود 800 واحد خبازی فعالیت می کند که اکیب هایی متشکل از بازرسان تعزیرات آرد و نان، مرکز بهداشت، بازرگانی، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی بطور مستمر بر عملکرد خبازیها نظارت دارند.

در ادامه جلسه پرونده 29 واحد خبازی متخلف مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت به مبلغ 25 میلیون و 958 هزار ریال جریمه و جزای نقدی محکوم شدند.

مهمترین تخلفات صورت گرفته در این پرونده ها مواردی همچون عدم رعایت بهداشت ، نامرغوبی و کیفیت پایین نان، عدم رعایت ساعت کاری خبازی و عدم حضور متصدی در نانوایی است.