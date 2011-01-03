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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۰۸

اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها باعث ایجاد رقابت بین خبازیها می شود

اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها باعث ایجاد رقابت بین خبازیها می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرماندار کرمانشاه گفت: هدفمند شدن یارانه های آرد باعث ایجاد رقابت بین خبازی ها و افزایش کیفیت نان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محسن زرین ماه بعداز ظهر دوشنبه در هفتمین جلسه کمیسیون تعزیرات حکومتی گندم، آرد و سبوس شهرستان کرمانشاه که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: تعزیرباز دارنده نیست بلکه تشویق نیز یکی از راه کارهای بالا بردن کیفیت است که از سیاستهای جدید در نظر گرفته شده است.

فرماندار کرمانشاه تصریح کرد: اجرای هدفمند کردن یارانه ها فرآیند تولید ، توزیع و مصرف نان بهبود می یابد.

زرین ماه اظهار داشت: در شهر کرمانشاه حدود 800 واحد خبازی فعالیت می کند که اکیب هایی متشکل از بازرسان تعزیرات آرد و نان، مرکز بهداشت، بازرگانی، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی بطور مستمر بر عملکرد خبازیها نظارت دارند.

در ادامه جلسه پرونده 29 واحد خبازی متخلف مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت به مبلغ 25 میلیون و 958 هزار ریال جریمه و جزای نقدی محکوم شدند.

مهمترین تخلفات صورت گرفته در این پرونده ها مواردی همچون عدم رعایت بهداشت ، نامرغوبی و کیفیت پایین نان، عدم رعایت ساعت کاری خبازی و عدم حضور متصدی در نانوایی است.

کد مطلب 1224055

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