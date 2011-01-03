وقوع یک انفجار قوی در هرات/ خلع سلاح 19 عضو طالبان در هلمند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، پلیس افغانستان اعلام کرد که امروز دوشنبه در نتیجه یک انفجار قوی در شهر هرات در غرب این کشور دستکم یک نفر کشته و چهار فرد دیگر زخمی شدند.

یک بمب که از راه دور کنترل می شد در نزدیکی ایستگاه بازرسی پلیس در شهر هرات کاشته شد که در نتیجه انفجار آن یک غیرنظامی کشته و چهار فرد دیگر زخمی شدند. این انفجار در ساعت 9:30 دقیقه صبح به وقت محلی روی داد.

خبر دیگر اینکه والی هلمند در بیانیه ای از خلع سلاح 19عضو طالبان و تسلیم شدن آنها به مقامات در ولایت هلمند در جنوب افغانستان خبر داد.

در این بیانیه آمده است که گروهی متشکل از 8 عضو طالبان تحت امر "ملا عبدالباری" روز شنبه به فرآیند ابتدایی مذاکرات صلح پیوستند و سلاح های خود را تسلیم مقامات محلی در منطقه سانجین کردند. همچنین 11 عضو دیگر طالبان همان روز سلاح های خود را به مقامات افغانی در منطقه "موسی قلعه" واگذار کردند.

خبر دیگر اینکه با وجود کشته شدن شمار زیادی از افغانی ها و گسترش حملات طالبان، "دومینیک مدلی" سخنگوی غیرنظامی ناتو در افعانستان درباره دستاوردهای این سازمان در سال 2010 در این کشور ابراز خرسندی کرد.

وی امروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که پیشرفت های عظیمی در سال 2010 در مقایسه با سال گذشته حاصل شد.

اظهارات دومینیک مدلی در حالی بیان می شود که سازمان ملل در گزارش جدیدی اعلام کرد افغانستان شاهد بالاترین میزان خشونت ها در سال 2010 بود، چنانچه آمار تلفات غیرنظامیان در این سال، 20 درصد و شمار عملیات ها برای برقراری امنیت در این کشور 66 درصد افزایش یافت. بر اساس گزارش سازمان ملل در 10 ماه نخست 2010 بیش از 2 هزار و 400 غیرنظامی کشته و بیش از 3 هزار و 800 نفر مجروح شدند.