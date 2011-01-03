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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۰۲

میرتاج الدینی:

لایحه بودجه 90 در اولین فرصت به مجلس ارائه مى شود

لایحه بودجه 90 در اولین فرصت به مجلس ارائه مى شود

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به تلاش های دولت برای آماده سازی لایحه بودجه سال 90 گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته، در اولین فرصت ممکن، لایحه بودجه سال 90 آماده و به مجلس ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدرضا میرتاج الدینی بررسی موضوعات مختلف به ویژه برنامه پنجم توسعه در مجلس را یکی از دلایل ارائه نکردن لایحه بودجه سال 90 عنوان کرد و افزود: هم اکنون مباحث مختلف و در عین حال مرتبطی در مجلس در حال بررسی است که وقت زیادی از نمایندگان را به خود مشغول کرده و از طرف دیگر برنامه پنجم هنوز در مجلس نهایی نشده است و بخشی از فضای مجلس شورای اسلامی درگیر برنامه پنجم است. به طور طبیعی دولت هم منتظر نهایی شدن برنامه خواهد ماند.

وی در ادامه اظهار داشت: از طرفی آماده سازی لایجه بودجه به عهده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان رکن اصلی دولت در تدوین بودجه است که این معاونت هم اکنون درگیر برنامه پنجم است.

میرتاج الدینی خاطر نشان کرد: در حال حاضر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از دو جهت شرایط و فرصت کافی برای نهایی کردن بودجه سال 90 را نخواهد داشت. یکی اینکه مشغول تدوین بودجه است و از طرف دیگر بعضی احکام بودجه منوط به نهایی شدن برنامه پنجم است، بنابراین منتظر هستیم تا برنامه پنجم نهایی و به دولت ارائه شود که همزمان با آن به طور یقین تدوین نهایی بودجه سال آینده را در دولت آغازخواهیم کرد و در اولین فرصت ممکن به مجلس ارائه می شود.

مجلس فرصت کافی برای بررسی لایحه بودجه سال 90 خواهد داشت

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا مجلس فرصت کافی برای بررسی بودجه سال 90 خواهد داشت، گفت: به طور معمول مجلس دو ماه پایانی هر سال را به بررسی بودجه اختصاص می‌دهد که بیش از یک ماه در کمیسیو‌ن های تخصصی و حدود دو هفته هم در صحن علنی بررسی می شود، بنابراین زمان کافی برای ارائه و بررسی بودجه سال آینده وجود خواهد داشت.
کد مطلب 1224059

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