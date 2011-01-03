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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۱۰

توحیدی در گفتگو با مهر:

همکاری خانه سینما و معاونت سینمایی با تشکیل کمیته مشترک تسریع می‌شود

همکاری خانه سینما و معاونت سینمایی با تشکیل کمیته مشترک تسریع می‌شود

رئیس هیئت مدیره خانه سینما با اشاره به تشکیل کمیته‌هایی برای حل مشکلات سینمای ایران در جلسه با معاون سینمایی، تسریع رسیدگی به مشکلات سینما را کارکرد اصلی این کمیته مشترک دانست.

فرهاد توحیدی به خبرنگار مهر گفت: در جلسه‌ای که امروز در معاونت سینمایی داشتیم مباحث کلی درباره سینمای ایران مطرح شد، کمیته‌ای متشکل از سه نماینده معاونت سینمایی و سه نماینده از خانه سینما در جلسه معرفی شد تا واسطه این دو نهاد و پیگیری خواست‌ها و مطالباتشان باشد.

وی ادامه داد: اگر در مذاکره‌های بعدی اعضای کمیته‌ها تشخیص بدهند برای حل مسائل باز هم با آقای شمقدری دیدار خواهیم کرد، جلسه امروز مفید و موثر بود و گام‌های اول برای حل مشکل‌ها برداشته شد. اعضای کمیته‌ها نمایندگان تام‌الختیار خانه سینما و معاون سینمایی برای حل مشکلات و پیگیری مسائل هستند.

رئیس هیئت مدیره خانه سینما گفت: تمام مسائلی که در تقاطع همکاری‌ها و مسئولیت‌های خانه سینما و معاونت سینمایی قرار بگیرد توسط این کمیته‌ها بررسی می‌شود، مسائلی نظیر شورای پروانه ساخت، مسئله اکران و هر آئین‌نامه دیگری می‌تواند بخشی از وظایف این کمیته‌ها باشد.

کد مطلب 1224060

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