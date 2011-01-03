فرهاد توحیدی به خبرنگار مهر گفت: در جلسهای که امروز در معاونت سینمایی داشتیم مباحث کلی درباره سینمای ایران مطرح شد، کمیتهای متشکل از سه نماینده معاونت سینمایی و سه نماینده از خانه سینما در جلسه معرفی شد تا واسطه این دو نهاد و پیگیری خواستها و مطالباتشان باشد.
وی ادامه داد: اگر در مذاکرههای بعدی اعضای کمیتهها تشخیص بدهند برای حل مسائل باز هم با آقای شمقدری دیدار خواهیم کرد، جلسه امروز مفید و موثر بود و گامهای اول برای حل مشکلها برداشته شد. اعضای کمیتهها نمایندگان تامالختیار خانه سینما و معاون سینمایی برای حل مشکلات و پیگیری مسائل هستند.
رئیس هیئت مدیره خانه سینما گفت: تمام مسائلی که در تقاطع همکاریها و مسئولیتهای خانه سینما و معاونت سینمایی قرار بگیرد توسط این کمیتهها بررسی میشود، مسائلی نظیر شورای پروانه ساخت، مسئله اکران و هر آئیننامه دیگری میتواند بخشی از وظایف این کمیتهها باشد.
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