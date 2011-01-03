  1. استانها
در مازندران؛

نمایشگاه رسانه های دیجیتال حوزه سلامت برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از برگزاری نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال در حوزه سلامت برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جلاهی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری این نمایشگاه گفت: اولین نمایشگاه رسانه های دیجیتال و چاپی سلامت در مازندران  برگزار می شود.

وی یادآور شد: این نمایشگاه در 9 غرفه  متشکل ازغرفه های: رسانه های دیجیتال ـ مشاوره تغذیه ، مشاوره پیشگیری از رفتار های پر خطر، ایستگاه سلامت سنجی، مسابقه نقاشی، بهداشت و محیط حرفه ای، بهداشت دهان و دندان، تولیدات آموزشی 16 شبکه بهداشت و درمان شهرستان های تابعه دانشگاه وغرفه تولیدات دانش آموزی مرتبط با سلامت با مشارکت سازمان آموزش وپرورش مازندران صورت می پذیزد.

جلاهی اظهار داشت: این نمایشگاه  از تاریخ 20 تا 22 دی ماه سال جاری افتتاح می شود.

وی افزود: علاقه مندان می توانند جهت بازدید از این نمایشگاه صبح ها هشت تا 13 و بعد از ظهر ها 14 تا 17 به ساری میدان امام سالن اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران مراجعه کنند.

