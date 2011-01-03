نمایشگاه رسانه های دیجیتال حوزه سلامت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جلاهی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری این نمایشگاه گفت: اولین نمایشگاه رسانه های دیجیتال و چاپی سلامت در مازندران برگزار می شود.

وی یادآور شد: این نمایشگاه در 9 غرفه متشکل ازغرفه های: رسانه های دیجیتال ـ مشاوره تغذیه ، مشاوره پیشگیری از رفتار های پر خطر، ایستگاه سلامت سنجی، مسابقه نقاشی، بهداشت و محیط حرفه ای، بهداشت دهان و دندان، تولیدات آموزشی 16 شبکه بهداشت و درمان شهرستان های تابعه دانشگاه وغرفه تولیدات دانش آموزی مرتبط با سلامت با مشارکت سازمان آموزش وپرورش مازندران صورت می پذیزد.

جلاهی اظهار داشت: این نمایشگاه از تاریخ 20 تا 22 دی ماه سال جاری افتتاح می شود.

وی افزود: علاقه مندان می توانند جهت بازدید از این نمایشگاه صبح ها هشت تا 13 و بعد از ظهر ها 14 تا 17 به ساری میدان امام سالن اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران مراجعه کنند.