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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۲۱

رئیس فدراسیون سه گانه:

مجلس باید نظر کارشناسان ورزش را می‌گرفت/ دو سازمان هیچ ارتباطی با هم ندارند

مجلس باید نظر کارشناسان ورزش را می‌گرفت/ دو سازمان هیچ ارتباطی با هم ندارند

رئیس فدراسیون ورزش سه گانه با انتقاد از تصویب طرح ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان،گفت: از نمایندگان مجلس انتظار می رفت نظرات کارشناسانه روسای فدراسیون ها را در این خصوص مد نظر قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی صبور روز دوشنبه ضمن بیان این مطلب افزود: نمایندگان مجلس می توانستند روسای فدراسیون ها را به مجلس فرا بخوانند و در این خصوص از نظرات آنان باخبر شوند. اعتقاد دارم بسیاری از مشکلات مد نظر نمایندگان مجلس در این جلسه قابل برطرف شدن بود.

صبور در ادامه به تفاوت های آشکار دو سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در بخش اجرایی و عملیاتی اشاره کرد و گفت: سازمان ملی جوانان به مسئله اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان رسیدگی می کند که هیچ ارتباط و تناسبی با ورزش ندارد.

رئیس فدراسیون سه گانه در ادامه به رشد ورزش کشور در سالیان اخیر اشاره کرد و گفت: این طرح در حالی مطرح شده است که سازمان ورزش کشور در حال برنامه ریزی برای دومی ایران در بازیهای آسیایی آتی است. اجرای طرح وزارت ورزش نه تنها نیازها را برآورده نخواهد کرد بلکه موجب کند شدن روند توسعه ورزش کشور حداقل تا دو سال آینده خواهد بود.

وی گفت: از سوی دیگر بیشتر تصمیم گیری ها در ورزش به صورت آنی گرفته می شود حال آنکه در قالب وزارتخانه ها کارها به صورت ستادی انجام می شود که این نوع عملکرد در ورزش لطمات فراوانی به ورزش در بعد مدیریتی وارد می کند.

سردار صبور گفت: فدراسیون های ورزشی زیر نظر فدراسیون های بین المللی فعالیت می کنند و بر اساس برنامه یک تشکل ملی غیر دولتی محسوب می شوند. فدراسیون ها با راه اندازی وزارت ورزش، عملا به یکی از زیر مجموعه های دولت تبدیل می شوند که این مسئله تبعات منفی فراوانی در بعد بین المللی خواهد داشت و ورزش کشور با تحریم های مختلفی روبرو می شود.

سردار صبور به بار مالی این طرح نیز اشاره کرد و گفت: فدراسیون سه گانه حتی یک ریال هم به روسای هیئت های استانی، شهرستانی و کمیته های مربوطه در سراسر کشور پرداخت نمی کند در حالی که با تشکیل وزارتخانه و تغییر چارت سازمانی، حداقل 65 هزار شغل جدید باید در ورزش کشور تعریف شود.

وی گفت: به دلیل موانع قانونی پس از اجرای این طرح، بسیاری از افراد متخصص فعلی به دلیل دوشغله شدن باید از ورزش کناره گیری کنند و جای خود را به افراد قالبا غیر متخصص بدهند که این مسئله در نهایت به پسرفت ورزش ایران منجر می شود.

کد مطلب 1224067

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