900 اثر به جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی داننده ظهر دوشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران افزود: پس از بررسی هیئت داوران 57 نفر در 11 رشته و 21 بخش برگزیده شدند که در روز اختتامیه اعلام می شود.

به گفته وی، اساتید بنام رشته علوم ارتباطات همچون محمد مهدی فرقانی، علی اکبر قاضی زاده، فریدون صدیقی، حسین قندی و جوادیان در بخش عکس و صادق باقری در بخش کاریکاتور داوری این جشنواره را بر عهده دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان همچنین از سفر جعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت شرکت در آیین اختتامیه نخستین جشنواره مطبوعات استان به تبریز خبر داد.

داننده افزود: نخستین جشنواره مطبوعات محلی استان در رشته های خبر،‌ مصاحبه، طنز، مقاله، گزارش، تیتر، ‌عکس، طراحی و گرافیک، ‌سرمقاله و یادداشت و نقد برگزار می شود.

این جشنواره توسط خانه مطبوعات استان با همکاری اداره مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی روز پنجشنبه 16 دیماه جاری ساعت 9:30 صبح در محل تالار خاقانی خانه فرهنگ تبریز برگزار می شود.