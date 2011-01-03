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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۰۸

900 اثر به جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی ارسال شد

900 اثر به جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی ارسال شد

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی از ارسال بیش از 900 اثر به دبیرخانه نخستین جشنواره مطبوعات استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی داننده ظهر دوشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران افزود: پس از بررسی هیئت داوران 57 نفر در 11 رشته و 21 بخش برگزیده شدند که در روز اختتامیه اعلام می شود.

به گفته وی، اساتید بنام رشته علوم ارتباطات همچون محمد مهدی فرقانی، علی اکبر قاضی زاده، فریدون صدیقی، حسین قندی و جوادیان در بخش عکس و صادق باقری در بخش کاریکاتور داوری این جشنواره را بر عهده دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان همچنین از سفر جعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت شرکت در آیین اختتامیه نخستین جشنواره مطبوعات استان به تبریز خبر داد.

داننده افزود: نخستین جشنواره مطبوعات محلی استان در رشته های خبر،‌ مصاحبه، طنز، مقاله، گزارش، تیتر، ‌عکس، طراحی و گرافیک، ‌سرمقاله و یادداشت و نقد برگزار می شود.

این جشنواره توسط خانه مطبوعات استان با همکاری اداره مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی روز پنجشنبه 16 دیماه جاری ساعت 9:30 صبح در محل تالار خاقانی خانه فرهنگ تبریز برگزار می شود. 

کد مطلب 1224069

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