به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر دوشنبه در دیدار با مسئولان دیوان محاسبات مازندران در ساری اظهار داشت: دیوان محاسبات چشم مجلس و دولت است و وظیفه حساسی بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه این نهاد باید الگوی سایر سازمان ها و دستگاه ها باشد و افزود: تفاوت نظام جمهوری اسلامی با سایر کشورها در همین نظارت بر بیت المال است.

خطیب جمعه مردم ساری با بیان اینکه توانایی و دانایی باید در راس امور این دستگاه قرار گیرد تصریح کرد: اعتبارات کشور متعلق به 70 میلیون جمعیت است و باید به درستی حراست شود.

وی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات، روابط عمومی انقلاب اسلامی است یادآور شد: مسئولان دیوان محاسبات امین مردم بوده و باید پاسخگو باشند.

طبرسی با بیان اینکه بصیرت باید در راس همه امور قرار گیرد خاطرنشان کرد: بصیرت فقط مربوط به جریان فتنه نیست.

وی با اشاره به اینکه بعد از بصیرت باید تصمیم گیری شود افزود: اگر تصمیم گیری بر اساس بصیرت باشد پسندیده است و اگر فاقد این دو عنصر باشد از نظر شرعی جرم است.

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: اسلام در این موارد دارای معیار و صراط مستقیم است.