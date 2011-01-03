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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۱۸

آیت الله طبرسی:

دیوان محاسبات روابط عمومی انقلاب اسلامی است

دیوان محاسبات روابط عمومی انقلاب اسلامی است

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در مازندران از دیوان محاسبات به عنوان روابط عمومی انقلاب اسلامی یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر دوشنبه در دیدار با مسئولان دیوان محاسبات مازندران در ساری اظهار داشت: دیوان محاسبات چشم مجلس و دولت است و وظیفه حساسی بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه این نهاد باید الگوی سایر سازمان ها و دستگاه ها باشد و افزود: تفاوت نظام جمهوری اسلامی با سایر کشورها در همین نظارت بر بیت المال است.

خطیب جمعه مردم ساری با بیان اینکه توانایی و دانایی باید در راس امور این دستگاه قرار گیرد تصریح کرد: اعتبارات کشور متعلق به 70 میلیون جمعیت است و باید به درستی حراست شود.

وی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات، روابط عمومی انقلاب اسلامی است یادآور شد: مسئولان دیوان محاسبات امین مردم بوده و باید پاسخگو باشند.

طبرسی با بیان اینکه بصیرت باید در راس همه امور قرار گیرد خاطرنشان کرد: بصیرت فقط مربوط به جریان فتنه نیست.

وی با اشاره به اینکه بعد از بصیرت باید تصمیم گیری شود افزود: اگر تصمیم گیری بر اساس بصیرت باشد پسندیده است و اگر فاقد این دو عنصر باشد از نظر شرعی جرم است.

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: اسلام در این موارد دارای معیار و صراط مستقیم است.

کد مطلب 1224070

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