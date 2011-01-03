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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۱۵

"تطورات گفتمانهای هویتی در ایران" بررسی می‌شود

"تطورات گفتمانهای هویتی در ایران" بررسی می‌شود

میزگرد نقد و بررسی کتاب "تطورات گفتمانهای هویتی در ایران"، روز چهارشنبه، 15 دی‌ماه 1389 با حضور حسین کچوئیان، مؤلف کتاب، نعمت‌الله فاضلی و محمد امین قانعی‌راد در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در میزگرد نقد و بررسی کتاب "تطورات گفتمانهای هویتی در ایران"، دکتر حسین کچوئیان (مؤلف کتاب و استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران)، دکتر نعمت‌الله فاضلی (استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه‌ علامه طباطبایی) و دکتر محمد امین قانعی راد (دانشیار مرکز تحقیقات سیاستهای علمی کشور) حضور خواهند داشت.

این نشست روز چهارشنبه، 15 دی‌ماه 1389، ساعت 13 از سوی مؤسسه اشراق اندیشه با همکاری مجله سوره و بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در سالن شهید مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران واقع در بزرگراه جلال‌آل‌احمد، پل گیشا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1224073

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