به گزارش خبرگزاری مهر، در فراخوان این جایزه آمده است: جشنواره ادبیات داستانی بسیج بار دیگر رقابتی شیرین را برای فتح قلههای واژه و مفهوم آغاز میکند؛ رقابتی که نمادی از جهاد در عرصه فرهنگی و اندیشه است.
در این فراخوان علاوه بر موضوع آزاد، هویت و ارزشهای اسلامی و ایرانی، ماجرای فتنه 88 بنیادها و دلایل آن، انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس به عنوان موضوعات قابل پذیریش عنوان شدهاند.
جشنواره "ادبیات داستانی بسیج" در دو سطح استانی و کشوری برگزار میشود؛ مرحله استانی جشنواره در بهمن ماه امسال در شهر تهران برگزار میشود و مرحله کشوری در دهه دوم اسفند ماه در شهرهای آبادان و خرمشهر با حضور برگزیدگان و جمعی از شرکت کنندگان برپا خواهد شد.
داستاننویسان تا 20 دی ماه فرصت دارند آثار تایپ شده خود را (5 تا 15 صفحه A4) به همراه سیدی آن به نشانی تهران، چهارراه ولیعصر(عج)، خیابان برادران مظفر شمالی، بن بست اول، پلاک4، طبقه 4 بسیج هنرمندان تهران بزرگ ارسال کنند.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و تکمیل فرم شرکت در این جشنواره میتوانند به سایت www.sbhtb.ir مراجعه کنند.
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