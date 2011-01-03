به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا هادربادی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این دستگاه به منظور کاشت تمامی محصولات زراعی در زمین های کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی افزود: از ویژگی های این دستگاه کارنده این است که به حفظ بقایای گیاهی در سطح خاک کمک می کند و همچنین بدون شخم زدن بذر را در عمق مناسب کشت می کند.

وی افزایش ماده آلی خاک، حفاظت خاک در برابر فرسایش آبی و بادی کاهش در تبخیر، کاهش در مصرف سوخت به دلیل حذف عملیات خاکورزی اولیه و ثانویه نظیر شخم، دیسک و تسطیح در هر هکتار باعث کاهش پنج ساعت کارکرد تراکتور و در نتیجه 50 ساعت کاهش مصرف سوخت می شود.

هادربادی کاهش استهلاک ماشین آلات، کاهش فشردگی خاک و به وجود آمدن لایه سخت کاهش درجه حرارت خاک، افزایش توسعه ریشه گیاه و در نهایت افزایش عملکرد کاهش در میزان مصرف آب تا 30 درصد صرفه جویی در زمان و امکان کشت محصولات زراعی در تاریخ مناسب را از مزایای این دستگاه برشمرد.

وی تصریح کرد: برای خرید سه دستگاه در استان مبلغ 900 میلیون ریال هزینه شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در سال جاری تاکنون، 300 هکتار گندم و جو به وسیله این دستگاه ها در شهرستان های استان کشت انجام شده است.

هادربادی یادآور شد: این دستگاه قادر است روزانه هشت هکتار از زمین های کشاورزی را در صورت اعمال مدیریت صحیح زیر کشت ببرد.

وی در خصوص ارائه تسهیلات به متقاضیان خرید این دستگاه تاکید کرد: متقاضیان با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای استان می توانند نسبت به تحویل درخواست و تکمیل پرونده اقدام کنند.