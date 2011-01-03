ایجاد شبکه ارتباطی بازرگانی کشور با وایمکس

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مسعود عطایی مدیرکل دفتر توسعه فناوری اطلاعات وزارت بازرگانی امروز دوشنبه در مراسم امضای تفاهم نامه میان شرکت ارتباطات مبین نت و وزارت بازرگانی گفت: برای ایجاد شبکه ارتباطی بازرگانی کشور به تکنولوژی مانند وایمکس نیاز داریم.

وی گفت: تنظیم بازار مهمترین وظیفه وزارت بازرگانی به شمار می آید و برای انجام این وظیفه نیاز به یک شبکه گسترده ارتباطی احساس می شود که ایجاد این شبکه از طریق تکنولوژی وایمکس میسر است. همچنین برای دریافت اطلاعات مورد نیاز از اتحادیه ها، انجمن ها، تشکل ها، تولیدکنندگان، تامین کنندگان، توزیع کنندگان، واحدهای صنفی و مصرف کنندگان و تنظیم بازار و ارایه خدمات به این گروهها به یک شبکه بزرگ ارتباطی کشوری نیازمندیم.

عطایی با بیان اینکه توجه ویژه دولت به مباحث دولت و تجارت الکترونیکی بر اهمیت موضوع ارتباطات افزوده است در مورد اینکه چرا از وایمکس برای ایجاد زیرساخت های ارتباطی بازرگانی کشور استفاده می شود، گفت: وایمکس سومین راهکار وزارت بازرگانی پس از دو طرح اتصال تمامی ساختمان های وزارت بازرگانی توسط فیبر نوری و ایجاد شبکه MPLS است.

مدیرکل دفتر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت بازرگانی افزود: از مهمترین ویژگی های سرویس های ارایه شده وایمکس مبین نت می توان به امنیت تبادل اطلاعات در این شبکه، پایداری خدمات آن، دسترسی در سطح کشوری، کیفیت و کمیت متناسب با زیرساخت های ارتباطی وزارت بازرگانی و سرعت و گستردگی آن اشاره کرد. همچنین بی نیازی شبکه وایمکس به سیم ویژگی قابل توجهی است که می توان تمامی مناطق مورد نظر را تنها با در اختیار گذاردن یک مودم پوشش داد.

وی گفت: از طرفی شبکه اختصاصی مجازی (VPN) امکان دیگری است که می توان با استفاده از آن تمامی اطلاعات مراکز داده وزارت بازرگانی را در اختیار خدمات گیرندگان قرار داد.

در این مراسم نیز محمد تقی خاکی مدیرعامل شرکت ارتباطات مبین نت با تاکید بر اینکه هیچ گزینه ای به جز فناوری اطلاعات و ارتباطات برای رسیدن به رفاه اجتماعی وجود ندارد اظهار داشت: برای توسعه نیازمند تغییر چارچوب تفکرمان هستیم. به عنوان مثال نمی توان برای کوتاه کردن صف های بانکی تعداد شعب را افزایش داد بلکه باید شرایطی را فراهم کرد تا بدون ایجاد صف کارها انجام شوند.

وی گفت: وایمکس مبین نت سراسری است و تا پایان شهریور 90 تمامی مراکز فرمانداری ها را تحت پوشش خواهد داشت. این شبکه تضمین امنیت اطلاعات و تضمین پایداری شبکه را به همراه خواهد داشت.

خاکی ادامه داد: شاید ارایه اینترنت پرسرعت از طریق ADSL هم امکانپذیر باشد اما ارائه شبکه اختصاصی مجازی تنها از طریق فناوری وایمکس میسر خواهد بود.