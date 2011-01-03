به گزارش خبرگزاری مهر: حسن ایرانی خواه احداث سردخانه زیر صفر با گنجایش بالا را فرصتی مناسب برای سرمایه گذاران در بخش کشاورزی در قم عنوان کرد و گفت: برای بهره‌برداری از این فرصت در استان قم، شرکت تعاونی مرغ، ماهی و تخم مرغ قم، اقدام به ساخت یک سردخانه با ظرفیت حدود پنج هزار تن از محصولات را در این استان کرده است.



وی با اشاره به اینکه در حدود 90 درصد از پیشرفت فیزیکی احداث این سردخانه انجام شده است افزود: از مسئولین سازمان جهاد کشاورزی وبازرگانی استان قم، درخواست کمک برای اتمام ساخت این سردخانه را کرده‌ایم و آن‌ها نیز قول مساعد با کمک مبلغ یک میلیارد تومان داده‌اند.



ایرانی خواه ابراز امیدواری کرد: در صورت آغاز هرچه سریع‌تر بهره برداری از این سردخانه، نیاز استان قم به سردخانه تا حدودی مرتفع گردد.



وی با اشاره به اینکه شرکت مرغ، ماهی و تخم مرغ استان قم، ارتباط مستقیمی با تولید کنندگان این استان دارد خاطرنشان کرد: استان قم تا کنون با کمبود مرغ برای کشتار مواجه نبوده است.



وی اضافه کرد: این شرکت، 30 عضو فعال و تولید کننده مرغ گوشتی و تخم گذار در استان قم دارد.



ایرانی خواه، همچنین تصریح کرد: شرکت مرغ، ماهی و تخم مرغ استان قم، اقدام به تاسیس فروشگاه بزرگی در این استان کرده که دارای کلیه محصولات طیور مورد نیاز شهروندان است.



وی یادآور شد: این شرکت در سال‌های گذشته، یک کشتارگاه صنعتی طیور در استان قم دایر کرده است که از مزیت استفاده از آب شیرین و سیستم‌های برودتی روز دنیا بهره‌مند بوده که در هر ساعت، قادر است، 4 هزار قطعه مرغ را کشتار کند.



ایرانی خواه ادامه داد: در این کشتارگاه، علاوه بر خط کشتار، سیستم پودر گوشت به صورت انتقالی و سیستم بسته بندی محصولات نیز انجام می‌شود.



وی گفت: شرکت تعاونی مرغ، ماهی و تخم مرغ استان قم، در تمام دوران فعالیت خود، همکاری مستمری با شرکت پشتیبانی امور دام استان قم داشته و همچنین، در خصوص ذخیره سازی مرغ، اقداماتی را انجام داده است.

