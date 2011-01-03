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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۳۱

به کمیسیون کشاورزی مجلس؛

خلیلیان از وضعیت اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بخش کشاورزی گزارش داد

خلیلیان از وضعیت اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بخش کشاورزی گزارش داد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: صادق خلیلیان وزیر جهادکشاورزی در این جلسه امروز این کمیسیون توضیحات کاملی درباره وضعیت اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بخش کشاورزی ارائه کرد.

بهمن محمدی در گفتگو با مهر از بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در جلسه امروز دوشنبه کمیسیون کشاورزی مجلس خبر داد و گفت: با حضور وزیر جهاد و معاونین وی، وضعیت بودجه بخش کشاورزی در سال 90 نیز مطرح و بررسی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، اظهار داشت: بحث اصلی جلسه امروز کمیسیون و وزیر جهاد کشاورزی در مورد قانون هدفمند کردن یارانه ها و تاثیر آن بر بخش کشاورزی بوده است.

محمدی ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی در جلسه امروز توضیحات کاملی در مورد وضعیت اجرای هدفمندی یارانه ها در بخش کشاورزی ارائه کرد. وی خاطر نشان کرد: همچنین کمیسیون نیز مواردی را در مورد نحوه حمایت از بخش کشاورزی بررسی کرد.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: البته وزیر جهاد کشاورزی در مورد وضعیت واردات میوه نیز مسائلی را مطرح کردند.

کد مطلب 1224084

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