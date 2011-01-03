بهمن محمدی در گفتگو با مهر از بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در جلسه امروز دوشنبه کمیسیون کشاورزی مجلس خبر داد و گفت: با حضور وزیر جهاد و معاونین وی، وضعیت بودجه بخش کشاورزی در سال 90 نیز مطرح و بررسی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، اظهار داشت: بحث اصلی جلسه امروز کمیسیون و وزیر جهاد کشاورزی در مورد قانون هدفمند کردن یارانه ها و تاثیر آن بر بخش کشاورزی بوده است.

محمدی ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی در جلسه امروز توضیحات کاملی در مورد وضعیت اجرای هدفمندی یارانه ها در بخش کشاورزی ارائه کرد. وی خاطر نشان کرد: همچنین کمیسیون نیز مواردی را در مورد نحوه حمایت از بخش کشاورزی بررسی کرد.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: البته وزیر جهاد کشاورزی در مورد وضعیت واردات میوه نیز مسائلی را مطرح کردند.