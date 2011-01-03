به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه تلویزیونی آموزشی مسائلی را که در امور زندگی هر فرد در سنین مختلف در کلیه زمینهها به جود میآید را از زبان تجربه به مخاطب انتقال میدهد.
تجربههای ناگفته آقای خوشبخت حکایت از یک عروسک به نام آقای خوشبخت است که بالای 120 سال سن دارد.
آقای خوشبخت تصمیم میگیرد برای به تحریر در آوردن تجربیاتش به آپارتمانی که دنج باشد نقل مکان کند. اما او درآپارتمانش مواجه با معضلات و مشکلات جدیدی میشود و از نوشتن تجربیاتش منصرف میشود و سعی میکند کلیه تجارب و آموزههای خودش را که در طول زندگی برایش به وجود آمده در اختیار ساکنان آپارتمان قرار دهد.
20 درصد نگارش این مجموعه نمایشی–آموزشی تلویزیونی با مضمون ارتقاء کیفیت زندگی صورت گرفته است.
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