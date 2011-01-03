اقدامات بین المللی بورس تهران اعلام شد

ابوالفضل شهرآبادی در گفتگو با مهر با اشاره به حضور ایران در جلسات بورسهای کشورهای اسلامی، گفت: بورسهای کشورهای اسلامی سالانه دو نشست برگزار می کند.

مدیر امور بین الملل شرکت بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه یکی از کمیته های کاری بورس کشورهای اسلامی در بهار هر سال برگزار می شود، تصریح کرد: مسئولان بورس تهران مسئول یکی از کارگروههای این کمیته هستند.

وی از برگزاری کمیته و نشست سال آینده بورس کشورهای اسلامی در عربستان صعودی (ریاض) خبرداد و عنوان کرد: همچنین یک نشست و مجمع سالانه بورسهای کشورهای اسلامی در استانبول در مهر یا آبان ماه هر سال برگزار می شود.

شهرآبادی با اشاره به اقداماتی که بورس تهران در بخش بین الملل خود در سال جاری انجام داده است، تصریح کرد: امسال موضوع ریاست بورس تهران در کمیته کاری فدراسیون بورسهای اوراق بهادار اروپایی- آسیایی (FEAS) مطرح شد که در تاریخ بورس کشور بی سابقه بود.

وی از حضور پررنگ بورس تهران در بازارها و بورسهای بین المللی خبرداد و گفت: با بین المللی شدن بورس تهران، دیگری نیازی به ایجاد تابلوی ارزی بورس نیست.