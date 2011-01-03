به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار سرتیپ احمد وحیدی در مراسم تحویل سامانههای ساحلی جدید موشکی کروز دریایی به یگانهای عملیات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به گستره وسیع مرزهای دریایی و لزوم حفظ و حراست از آن گفت: طراحی و ساخت انواع سایت ساحلی پرتاب موشکهای برد بلند و متوسط کروز دریایی در دستور کار سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع قرار گرفت که پیشرفتهای بسیار خوبی حاصل شد.
وی افزود: این سایتها در سه نوع سایت سبک، سایت خوداتکا و سایت گسترده شامل سامانههای کشف هدف، سکوهای پرتاب موشک و سامانههای راداری هدایت موشک است که همه مراحل طراحی و ساخت آن به دست متخصصان زبده و کارآمد سازمان صنایع دریایی صورت گرفته است.
وزیر دفاع گفت: با استقرار این سایتها در خطوط ساحلی، امکان کشف، شناسایی و انهدام چند هدف از طریق کنترل فرماندهی واحد فراهم خواهد شد.
وحیدی افزود: بی تردید بکارگیری این سایت، علاوه بر افزایش توان دفاع دریایی نقش مهمی در تأمین امنیت و ثبات منطقه خواهد داشت.
در این مراسم همچنین فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: با تحویل این تجهیزات پیشرفته، مهم و با توان و دقت بالا، گام بلندی در اجرای فرمان مقام معظم فرماندهی کل قوا برداشته شد.
امیر دریادار سیاری افزود: نیروی دریایی ارتش در حوزههای زیرسطحی، هواناو، سطحی و ساحلی، توانمندی بالایی دارد.
وزیر دفاع خبرداد:
تحویل سامانههای ساحلی جدید موشکی کروز دریایی به نیروی دریایی ارتش
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: طراحی و ساخت انواع سایت ساحلی پرتاب موشکهای برد بلند و متوسط کروز دریایی در دستور کار سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار سرتیپ احمد وحیدی در مراسم تحویل سامانههای ساحلی جدید موشکی کروز دریایی به یگانهای عملیات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به گستره وسیع مرزهای دریایی و لزوم حفظ و حراست از آن گفت: طراحی و ساخت انواع سایت ساحلی پرتاب موشکهای برد بلند و متوسط کروز دریایی در دستور کار سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع قرار گرفت که پیشرفتهای بسیار خوبی حاصل شد.
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