به گزارش خبرگزاری مهر، افشین قطبی با بیان این مطلب افزود: از بازی قطر تا آنگولا پیشرفت خوبی را در تیم ایران دیدیم . آنگولا یک تیم پرقدرت از لحاظ فیزیکی و بسیار با انگیزه بود که هم خوب دفاع می کرد و هم درضد حملات تیم خطرناکی بود. البته ما سعی کردیم 90 دقیقه بازی را کنترل کنیم و در طول مسابقه موقعیت های خوبی هم خلق کردیم اما متاسفانه بجز یک مورد نتوانستیم از این فرصت ها استفاده کنیم. آنها نیز موقعیت های کمی داشتند که روی پاسهای اشتباه ما و ضد حمله ایجاد شد.

قطبی با ابراز خرسندی نسبت به ساختار دفاعی تیم، روحیه پیروزی و انگیزه بالای بازیکنان در این دیدار اظهار داشت: ما توانستیم در این دیدار انگیزه و تمرکزمان را تا دقیقه آخرحفظ کنیم و به نظر من بسیار نزدیک به شرایط آرمانی هستیم و بازیکنان با چند روز استراحت در ایران با روحیه بهتری بازمی گردند تا ما در پنج روز باقیمانده تا بازی با عراق، تیم را به شرایط آرمانی برسانیم.



قطبی درباره تغییر ترکیب تیم ملی در مقایسه با دیدار با قطر و کیفیت بازی تیم ملی گفت: تیم ما در دفاع هماهنگ تر و سرعت بیشتر و سازماندهی بهتری داشت و اجازه بازیسازی به حریف نداد. نظر من این است که فاصله بین خطوط تیم کمتر و کار در حمله بهتر شده زیرا توانستیم در این دیدار موقعیت های بیشتری خلق کنیم . فعالیت تک تک بازیکنان در زمین بیشتر بود و در مجموع فوتبال جذاب تری را به نمایش گذاشتیم البته هنوز نیاز داریم که دریک سوم دفاعی بهترعمل کنیم.



سرمربی تیم ملی کشورمان در پاسخ به این سئوال که آیا از عملکرد تیم در آخرین دیدار تدارکاتی رضایت داشتید یا نه؟ گفت: تیم ما در 16 دیداری که برگزار کرده در 14 بازی بدون شکست بوده و البته اغلب این دیدارها هم خارج از ایران بوده است. در این دیدارهم تمام تیم تلاش خود را کرد و وظیفه خود را به خوبی انجام داد. البته ما حتما شرایط بهتری هم خواهیم داشت زیرا در این اردو فشار بدنی زیادی در تمرینات و مسابقات به بازیکنان وارد شد و درتمرینات پنج روز باقیمانده تا بازی با عراق، روی جزئیات تمرکز بیشتری خواهیم داشت.

