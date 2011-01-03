به گزارش خبرگزاری مهر، فریدونی تهیه‌کننده "بیا فردا بسازیم" ازانعکاس اخبار حمل ونقل وسوخت دراین برنامه که با مشارکت ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشورتهیه می‌شود، خبر داد.

وی همچنین گفت: این برنامه با مشارکت ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور و با هدف توسعه حمل ونقل عمومی، کاهش شدت انرژی، استفاده از سوخت‌های جایگزین در راستای ارتقا امنیت انرژی، کاهش سرانه مصرف بنزین در 52 قسمت 45 دقیقه‌ای تهیه وتولید می‌شود.

وی در ادامه درباره قالب وبخش‌های برنامه افزود: قالب این برنامه گفتگو محور است واجرای آن را ناصر خیرخواه وافشین ذی نوری به عهده دارند و گفتگو با کارشناس برنامه، گزارش مردمی، ارتباط با مخاطب از طریق پیامک، بخش‌های مختلف برنامه را تشکیل می‌دهند.

فریدونی در پرونده کاری خود تهیه‌کنندگی نه سال پیاپی برنامه‌های "در شهر" و برنامه‌های "سفر سالم"، "سفر سبز"، "همسفر ودیدار 54"( شبکه تهران)، "روی خط"، "هلال دوستی" و "سفره‌های آسمانی" (شبکه 3 ) و بازتاب (شبکه جهانی جام جم) را دارد.