دوره آموزشی تربیت بهگر در لرستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و رئیس مرکز بهداشت استان ظهر دوشنبه در این رابطه به خبرنگاران اظهار داشت: در این دوره یک ماهه، رابطین شرکتها و کارخانجات استان لرستان آموزش های بهداشت حرفه ای را در خصوص چگونگی کمک های اولیه و امدادگری فرا می گیرند.

امیدعلی پاپی ادامه داد: در این دوره آموزشی رابطین بهداشتی شرکت ها و کارخانجات استان با موضوعاتی مانند آشنایی با وظایف بهگران، سیستم و نحوه گزارش دهی، آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی، آیین نامه های مربوط به بهداشت کار و کارگر آشنا می شوند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ابراز امیدواری کرد که با تعامل دو طرفه بین شرکت ها و مرکز بهداشت استان کارگران بتوانند در محیطی ایمن فعالیت کنند.

پاپی خاطر نشان کرد: مباحث تخصصی در زمینه ارگونومی یا مهندسی انسانی، شناسایی و آموزش عوامل بیولوژیکی، مکانیکی و روانی زیان آور محیط کار و هم چنین تشعشعات رادیواکتیو در این کارگاه یک ماهه ارائه خواهد شد.

پاپی با بیان اینکه این دوره آموزشی در دو شهرستان خرم آباد و بروجرد برگزار می شود، ادامه داد: در دوره آموزشی برگزار شده در شهرستان خرم آباد رابطین شهرستان های سلسله، دلفان، کوهدشت، پلدختر، سراب دوره و خرم آباد حضور دارند.

وی افزود: در دوره آموزشی برگزاری در شهرستان در بروجرد نیز رابطین شهرستانهای دورود، ازنا، الیگودرز و بروجرد آموزش خواهند دید.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطر نشان کرد: این آموزش ها شامل کارخانجات و شرکت های تولیدی دارای 20 تا 49 نفر کارمند و کارگر می باشد.