به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید شمسالدین حجازی قبل از ظهر دوشنبه در جلسه مشترک با مسئولان سازمانهای نظام پزشکی، پرستاری و بیمهگر با اشاره به برنامه در نظر گرفته شده برای تدوین نقشه جامع سلامت استان از همه نهادهای حوزه سلامت خواست در تهیه این برنامه که افق روشنی از سلامت استان تبیین میکند این دانشگاه را همیاری کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه ایجاد و استمرار وحدت بین هریک از این نهادها از اهداف اصلی حوزه سلامت به شمار میرود افزود: بسیاری از نیازها و مشکلات در این حوزه تنها با همدلی و مشورت مرتفع میشود.
وی با اشاره به بودجه محدود حوزه سلامت گفت: تقویت سیستمهای نظارتی بویژه در تجویز دارو و انجام امور درمانی در تحقق اهداف و سیاستها اهمیت بسیاری دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: برای تحقق این موضوع استفاده از همه ظرفیتها و آموزش و فرهنگ سازی عمومی باید مد نظر قرار گیرد.
دکتر حجازی با تاکید بر اینکه راه موفقیت جامعه در بخشهای مختلف از گذرگاه علم و پژوهش میگذرد گفت: برای رسیدن به موفقیت و کسب مدارج علمی نیازمند پژوهش هستیم اما هنوز پژوهش گفتمان اصلی بخشهای علمی و آموزشی نشده است.
وی توجه به پایان نامههای دانشجویی، ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات پژوهشی و انعکاس مناسب فعالیتها پژوهشی در رسانهها از جمله نیازهه در نهادینه شدن فرهنگ پژوهش دانست.
محمد رضا قدیر، رئیس سازمان نظام پزشکی استان قم نیز در این جلسه ارتقای بهرهوری حوزه سلامت را نیازمند تعامل همراهی همه نهادهای فعال در این زمینه دانست و گفت: این همکاری موجب رشد شاخصهای سلامت، بهداشت، آموزش و پژوهش و تقویت اهرمهای نظارتی میشود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از تدوین نقشه جامع سلامت استان قم خبر داد و بر ضرورت همدلی و وحدت نهادهای مرتبط در حوزه سلامت تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید شمسالدین حجازی قبل از ظهر دوشنبه در جلسه مشترک با مسئولان سازمانهای نظام پزشکی، پرستاری و بیمهگر با اشاره به برنامه در نظر گرفته شده برای تدوین نقشه جامع سلامت استان از همه نهادهای حوزه سلامت خواست در تهیه این برنامه که افق روشنی از سلامت استان تبیین میکند این دانشگاه را همیاری کنند.
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