به گزارش خبرگزاری مهر، جواد وعیدی صبح امروز دوشنبه در جمع مدیران و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور گفت: در این ستاد 9 اداره کل عملیاتی ازمعاونتهای مختلف سازمان بازرسی کل کشور حضور دارند و نقاط مهم و گلوگاههای حساس طرح هدفمندسازی یارانه ها را نظارت و رصد می کنند.
معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه قانون هدفمندسازی یارانه ها تصمیم نظام است، اظهار داشت: بر خود وظیفه می دانیم که با تمام بضاعت به اجرای خوب و قوی این قانون کمک کنیم.
رییس ستاد نظارت بر طرح هدفمندی یارانههای سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به فرازهایی از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت اتخاذ طراحی و تدابیر لازم در مواجهه با کید دشمنان افزود: در شرایط کنونی، اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه ها یکی از روشهای مأیوس کردن دشمنان و خنثی سازی تحریمهای آنان است.
وعیدی در ادامه، نتایج اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را برشمرد و اظهار داشت: رونق اقتصادی، واقعی سازی قیمتها، اصلاح الگوی مصرف، ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد از نتایج اجرای این قانون مهم است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در یک اقتصاد غیرواقعی که مبنایش قیمت های غیر واقعی، نرخهای دستوری و رانت اقتصادی دولتی است همه چیز شفاف نیست. این درحالی است که شفاف سازی مبنای اصلی سیستم های سالم و کارآمد است.
وی گفت: اگر با این رویکرد به بحث هدفمندی یارانه ها نگاه شود، اجرای موفق این قانون ارتقای کارآمدی نظام را در پی دارد.
وعیدی با برشمردن مواد و تبصره هایی از قانون هدفمندسازی یارانه ها اظهارداشت: وظیفه ما در سازمان بازرسی کل کشور، نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است و فارغ از عیب و ایرادهایی که به این قانون می گیرند بر اجرای صحیح آن نظارت می کنیم.
معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با تصریح این مطلب که به دنبال عیب جویی نیستیم، تأکید کرد: اعتقاد راسخ داریم که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها،تصمیم نظام است و اگر خوب وموفق اجرا شود موجب خنثی سازی توطئه های دشمنان و تقویت نظام می شود.
وی همراهی افکار عمومی و مردم را در اجرای این قانون مثبت ارزیابی کرد و گفت: دشمنان نظام، خیلی به این امید بسته بودند که اگر در بسیاری موقعیت های دیگر، بین مردم و نظام فاصله ایجاد نشد، حداقل نتوانستند در اجرای این قانون بین مردم و نظام فاصله ایجاد کنند.
وعیدی در پایان بر حمایت و همکاری در اجرای هدفمندی یارانه ها تأکید کرد و اظهار داشت: اجرای موفق این قانون به سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد کمک می کند و وظیفه ما نظارت و کمک به اجرای این قانون است.
شایان ذکر است معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت نظارت و بازرسی از وزارت رفاه و سازمان هدفمندی یارانهها را بر عهده دارد.
معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل ستادی ویژه برای نظارت بر گلوگاههای حساس طرح هدفمندسازی یارانه ها در سازمان بازرسی کل کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد وعیدی صبح امروز دوشنبه در جمع مدیران و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور گفت: در این ستاد 9 اداره کل عملیاتی ازمعاونتهای مختلف سازمان بازرسی کل کشور حضور دارند و نقاط مهم و گلوگاههای حساس طرح هدفمندسازی یارانه ها را نظارت و رصد می کنند.
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