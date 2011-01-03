به گزارش خبرگزاری مهر، جواد وعیدی صبح امروز دوشنبه در جمع مدیران و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور گفت: در این ستاد 9 اداره کل عملیاتی ازمعاونتهای مختلف سازمان بازرسی کل کشور حضور دارند و نقاط مهم و گلوگاههای حساس طرح هدفمندسازی یارانه ها را نظارت و رصد می کنند.



معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه قانون هدفمندسازی یارانه ها تصمیم نظام است، اظهار داشت: بر خود وظیفه می دانیم که با تمام بضاعت به اجرای خوب و قوی این قانون کمک کنیم.



رییس ستاد نظارت بر طرح هدفمندی یارانه‌های سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به فرازهایی از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت اتخاذ طراحی و تدابیر لازم در مواجهه با کید دشمنان افزود: در شرایط کنونی، اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه ها یکی از روشهای مأیوس کردن دشمنان و خنثی سازی تحریم‌های آنان است.



وعیدی در ادامه، نتایج اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را برشمرد و اظهار داشت: رونق اقتصادی، واقعی سازی قیمتها، اصلاح الگوی مصرف، ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد از نتایج اجرای این قانون مهم است.



معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در یک اقتصاد غیرواقعی که مبنایش قیمت های غیر واقعی، نرخهای دستوری و رانت اقتصادی دولتی است همه چیز شفاف نیست. این درحالی است که شفاف سازی مبنای اصلی سیستم های سالم و کارآمد است.



وی گفت: اگر با این رویکرد به بحث هدفمندی یارانه ها نگاه شود، اجرای موفق این قانون ارتقای کارآمدی نظام را در پی دارد.



وعیدی با برشمردن مواد و تبصره هایی از قانون هدفمندسازی یارانه ها اظهارداشت: وظیفه ما در سازمان بازرسی کل کشور، نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است و فارغ از عیب و ایرادهایی که به این قانون می گیرند بر اجرای صحیح آن نظارت می کنیم.



معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با تصریح این مطلب که به دنبال عیب جویی نیستیم، تأکید کرد: اعتقاد راسخ داریم که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها،تصمیم نظام است و اگر خوب وموفق اجرا شود موجب خنثی سازی توطئه های دشمنان و تقویت نظام می شود.



وی همراهی افکار عمومی و مردم را در اجرای این قانون مثبت ارزیابی کرد و گفت: دشمنان نظام، خیلی به این امید بسته بودند که اگر در بسیاری موقعیت های دیگر، بین مردم و نظام فاصله ایجاد نشد، حداقل نتوانستند در اجرای این قانون بین مردم و نظام فاصله ایجاد کنند.



وعیدی در پایان بر حمایت و همکاری در اجرای هدفمندی یارانه ها تأکید کرد و اظهار داشت: اجرای موفق این قانون به سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد کمک می کند و وظیفه ما نظارت و کمک به اجرای این قانون است.



شایان ذکر است معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت نظارت و بازرسی از وزارت رفاه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها را بر عهده دارد.