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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۳۹

گردهمایی 2 روزه مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی ایران برگزار می‌شود

گردهمایی 2 روزه مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی ایران برگزار می‌شود

گردهمایی مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی ایران 27 و 28 بهمن‌ماه در اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی ایران به همت دانشگاه هنر اصفهان و با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه اصفهان) برگزار می‌شود.

محورهایی که برای این گردهمایی در نظر گرفته شده شامل جایگاه کتابخانه‌های دانشگاهی در ساختار دانشگاه، ساختار درونی کتابخانه‌های دانشگاهی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در کتابخانه‌های دانشگاهی، مدیر در کتابخانه دانشگاهی، نیروی انسانی در کتابخانه‌های دانشگاهی، خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی و مجموعه‌سازی در کتابخانه‌های دانشگاهی است.

گردهمایی مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی ایران با هدف بحث و تبادل نظر درباره مسائل و مشکلات کتابخانه‌های دانشگاهی ایران، تدوین بیانیه‌هایی کاربردی درباره هر یک از محورها در راستای بهتر شدن خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی و فراهم کردن زمینه‌ای مناسب برای تشکیل دفتر گسترش همکاری کتابخانه‌های دانشگاهی ایران برگزار می‌شود.
 
 

 
کد مطلب 1224107

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