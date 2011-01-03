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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۴۶

در شهرستان آمل؛

مسابقات فوتسال دانشجویان دختر دانشگاه آزاد آغاز شد

مسابقات فوتسال دانشجویان دختر دانشگاه آزاد آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: مسابقات فوتسال دانشجویان دختر دانشگاه آزاد منطقه سه کشور ظهر دوشنبه در آمل آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، مسئول تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه این مسابقات گفت: مسابقات فوتسال دانشجویان دختر دانشگاه آزاد منطقه سه کشور از 13 تا 16دیماه در مجموعه ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی برگزار می شود.

وی افزود:11 تیم فوتسال دانشجویی دختر از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه سه کشور در قالب سه گروه چهار و سه تیمی به صورت دوره ای با هم رقابت می کنند.

مسئول تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی ادامه داد: مراسم قرعه کشی تیم های شرکت کننده این مسابقات شامگاه یکشنبه در محل برگزاری این رقابتها برگزارشد.

ایزدمند تصریح کرد: مراسم رسمی این مسابقات عصرامروز بین تیم های دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی و چالوس برگزار می شود.

وی ادامه داد: برترین های این مسابقات از سوی مسئولان فنی انتخاب و در قالب تیم منتخب فوتسال دانشجویان دختردانشگاه آزاد منطقه سه به مسابقات قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.

وی یادآورشد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی پس از راه اندای مجموعه ورزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی در سالهای اخیر در رشته های مختلف ورزشی میزبانی کرده وحتی درمسبقات منطقه سه و دانشجویان کشور موفقیت های زیادی داشته است.

کد مطلب 1224111

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