مهمان پرست،فتحی و سفیر اتریش مهمانان اپرای عروسکی "عاشورا"

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش شب گذشته به اجرای خود در تالار فردوسی پایان داد. آخرین شب اجرای این نمایش که با استقبال مخاطبان رو به رو شد با حضور رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه، توماس بوش بام سفیر اتریش وحسن فتحی نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون روی صحنه رفت.

در این نمایش هنرمندانی چون علی پاکدست و مریم اقبالی به عنوان دستیار کارگردان و غزل اسکندرنژاد، علی ابوالخیریان، محسن ایمان خدایی، افسانه زمانی، مونا کیانی‌فر، مرجان احمدی و... به عنوان بازی‌ دهندگان عروسک‌ها در کنار دیگر عوامل در کنار غریب‌پور حضور دارند.

"اپرای عاشورا" از 26 دی در اصفهان روی صحنه می‌‌رود.