  1. هنر
  2. تئاتر
۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۴۹

مهمان پرست،فتحی و سفیر اتریش مهمانان اپرای عروسکی "عاشورا"

مهمان پرست،فتحی و سفیر اتریش مهمانان اپرای عروسکی "عاشورا"

آخرین اجرای نمایش اپرای عروسکی "عاشورا" یکشنبه 12 دی با حضور توماس بوش بام سفیر اتریش،رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه و حسن فتحی" نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش شب گذشته به اجرای خود در تالار فردوسی پایان داد. آخرین شب اجرای این نمایش که با استقبال مخاطبان رو به رو شد با حضور رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه، توماس بوش بام سفیر اتریش وحسن فتحی نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون روی صحنه رفت.

در این نمایش هنرمندانی چون علی پاکدست و مریم اقبالی به عنوان دستیار کارگردان و غزل اسکندرنژاد، علی ابوالخیریان، محسن ایمان خدایی، افسانه زمانی، مونا کیانی‌فر، مرجان احمدی و... به عنوان بازی‌ دهندگان عروسک‌ها در کنار دیگر عوامل در کنار غریب‌پور حضور دارند.

"اپرای عاشورا" از 26 دی در اصفهان روی صحنه می‌‌رود.

کد مطلب 1224116

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها