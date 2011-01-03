دلیل تاخیر انتقال ببرها به میانکاله همکاری نکردن روسهاست

محمد جواد محمدیزاده، معاون رئیس جمهوری روز دوشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد علت تاخیر در انتقال ببر سیبری به پناهگاه حیات وحش میانکاله گفت: یکی از عوامل اصلی این تاخیر آماده نشدن نقشه هایی بود که روسها قرار بود در اختیار ما برای نگهداری از ببرها قرار دهند و با پنج ماه تاخیر نقشههای زیستگاه ببر بدست ما رسید.
وی افزود: اگر ببر با بیماری نهفته به میانکاله می رفت می توانست این منطقه را آلوده کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعتبار مورد نیاز برای احیای زیستگاه ببر مازندران را حدود پنج میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: از این میزان اعتبار حدود 200 میلیون تومان تخصیص داده شده که فنس کشیها و احیای پاسگاههای محل صورت گرفته است. همچنین در سفر استانی رئیس جمهور نیز قرار است یک میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات استانی نیز و به همین میزان نیز اعتبارات از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای احیای زیستگاه ببر اختصاص یابد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از برخورد جدی با هرگونه اهمال، بی دقتی و بی مسئولیتی مقصران مرگ ببر سیبری در باغ وحش تهران خبر داد و گفت: نتایج نهایی بررسیها روز چهارشنبه اعلام میشود اگرچه این ببر بر اثر بیماری که در پی کاهش سیستم دفاعی بدنش بوده و موجب تنگی نفس این حیوان شده مرده است.
وی با اشاره به اینکه پیش از تلف شدن این ببر دو قلاده شیر نیز در باغ وحش تهران به دلیل بیماری مشابه از بین رفته اند تاکید کرد: تعدادی از دامپزشکان برجسته کشور در حال بررسی موضوع هستند و نمی توان به این سادگی در مورد علت مرگ و ابتلا به بیماری FIV نظر داد.
وی با اشاره به اظهار نظرهای صورت گرفته توسط مسئولان باغ وحش تهران گفت: این اظهارات به هیچ عنوان جامع و کامل نیست. از سوی دیگر در خصوص بیماری FIV نیز به دلیل آنکه در شناسنامه سلامت ببر مورد نظر نه سازمان دامپزشکی و نه مرجع روسیه در این خصوص درخواست و اطلاعاتی ارائه نشده است فعلا نمیتوان اظهار نظر کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص وضعیت ببر ماده نیز گفت: ببر ماده فعلا در سلامت بوده و تحت نظر است. اگر مشخص شود که بیماری همه گیری در باغ وحش تهران شایع شده است و باید حیوانات مبتلا تلف شوند حتی اگر ببر ماده مبتلا به این بیماری باشد این حیوان نیز به دلیل مشترک بودن این بیماری با انسان معدوم خواهد شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از توافق برای ورود ببرهای جدید به کشور خبر داد و گفت: حدود یک ماه و نیم قبل بر اساس توافق صورت گرفته با کشور روسیه قرار شده است چهار قلاده ببر دیگر تحویل کشور شود.
وی در مورد علل بیماری ببر سیبری گفت: این ببر یا از ابتدا بیمار بوده یا از حیوانات دیگر باغ وحش گرفته و یا آنکه به دلیل مانوس نبودن این دو حیوان ببر ماده به ببر نر حمله کرده که مورد آخر بر اساس مطالعات صورت گرفته بر روی ببر نر رد شده است و دو احتمال اول در این خصوص وجود دارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نمونهبرداریهای صورت گرفته از ببر ماده گفت: در صورتی که مشخص شود ببر ماده از بیماری برخوردار نبوده به دلیل آنکه زیستگاه جدید ببر در میانکاله هنوز آماده نشده است امکان انتقال آن به زیستگاه جدید فراهم نیست اما احتمال دارد اگر تشخیص دهیم که بیماری باغ وحش تهران یک بیماری شایع و همه گیر است این ببر را از باغ وحش تهران به محل دیگری منتقل میکنیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر در مورد احداث پالایشگاه نفت در میانکاله گفت: آنچه که تصویب شده احداث پالایشگاه بهشهر است نه میانکاله که پیشنهاد اولیه محلی در هفت کیلومتری میانکاله بود ولی این پیشنهاد رد شده و مکان دیگری برای احداث این پالایشگاه پیشنهاد شد که قطعا با میانکاله فاصله دارد.
وی در مورد ساخت جاده بهشهر به میانکاله اظهار داشت: قبل از انقلاب مسیری پیاده روی بین بهشهر - میانکاله وجود داشت که با بالا آمدن آب بخشی از دریا این مسیر زیر آب رفت و آنچه در سفر استانی مازندران مصوب شده پل دسترسی پیاده رو با سازه مورد تایید سازمان محیط زیست است که به احتمال زیاد این سازه چوبی است و ارتباط پیاده راه را برای مردم فراهم میکند.
محمدی زاده با اشاره به ممنوعیت استفاده از آزبست به دلیل عدم اجرای این مصوبه پس از گذشت چندین سال در کشور اظهار داشت: دولت مصوبهای در خصوص ممنوعیت آزبست تصویب کرد که بر اساس آن ماده جایگزین معرفی می شود.
وی با اشاره به اینکه آزبست هم اکنون در صنایعی مانند لنت ترمز، سیمان و غیره استفاده میشود گفت: حدود شش ماه قبل موضوع مجددا در دولت مطرح و هماهنگیهای لازم صورت گرفت و سازمان حفاظت محیط زیست نیز ماده جایگزین را اعلام کرد که بر این اساس به گمرکات کشور اعلام شده است که ورود هرگونه آزبست به کشور ممنوع است و سازمان حفاظت محیط زیست نیز با واحدهایی که نسبت به استفاده از آزبست اقدام کنند برخورد میکند.
محمدیزاده در مورد احیای تالاب انزلی گفت: طرح جامع احیای تالاب انزلی که طرحی پنج ساله با اعتباری حدود 100 میلیارد تومان است مصوب شده که امسال 7 میلیارد و 200 میلیون تومان از این اعتبار تخصیص یافته است که اولویت کار با لایروبی و برخورد با آسیبهای جدی مانند آزولاست.
وی گفت: در سفر هیئت دولت به استان گیلان نیز برای سال آینده 10 میلیارد تومان اعتبار از محل بودجههای استانی و 10میلیارد تومان اعتبار نیز از محل بودجههای سازمان حفاظت زیست جهت احیای تلاب انزلی پیشنهاد شده که امیدواریم تصویب شود.
محمدیزاده تاکید کرد: بر این اساس ظرف پنج سال منابع طرح جامع صد میلیارد تومانی تالاب انزلی تامین شده و بدین ترتیب مشکلات پسماندها، ورود فاضلابهای خانگی، لایروبی و زهکشی پسابهای کشاورزی جهت حفظ تالاب انزلی برطرف میشود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مورد طرح ملی کاهش آلودگی هوا گفت: این طرح در حال نهایی شدن برای هشت کلان شهر کشور است و در صورت تصویب نهایی با حمایت دولت به مرحله اجرا گذاشته میشود.
به گفته محمدی زاده ارتقا کیفیت تولید خودروها و ارتقای کیفیت سوخت از عوامل اصلی کاهش آلودگی هوای تهران است و در بخش تولید خودرو توانستهایم به استاندارد یورو 4 در تعدادی از محصولات برسیم. همچنین برخی از پالایشگاهها بنزین و گازوئیل با استاندارد یورو 5 تولید میکنند و به طور کلی باید گفت به جز چند روزی که وارونگی هوا در تهران اتفاق افتاده است آلودگی هوای تهران نسبت به سالهای گذشته وضعیت مطلوب تری داشته است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: برخورد با منابع آلاینده و کنترل آنها نیز باید در دستور کار قرار گیرد که در این راستا شتاب وزارت صنایع و وزارت نفت و تجهیز نیروگاهها به سوخت گاز از جمله اقداماتی است که در حال صورت گرفتن است.
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