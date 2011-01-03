دلیل تاخیر انتقال ببرها به میانکاله همکاری نکردن روسهاست

وی با اشاره به اینکه پیش از تلف شدن این ببر دو قلاده شیر نیز در باغ وحش تهران به دلیل بیماری مشابه از بین رفته اند تاکید کرد: تعدادی از دامپزشکان برجسته کشور در حال بررسی موضوع هستند و نمی توان به این سادگی در مورد علت مرگ و ابتلا به بیماری FIV نظر داد.



وی با اشاره به اظهار نظرهای صورت گرفته توسط مسئولان باغ وحش تهران گفت: این اظهارات به هیچ عنوان جامع و کامل نیست. از سوی دیگر در خصوص بیماری FIV نیز به دلیل آنکه در شناسنامه سلامت ببر مورد نظر نه سازمان دامپزشکی و نه مرجع روسیه در این خصوص درخواست و اطلاعاتی ارائه نشده است فعلا نمی‌توان اظهار نظر کرد.



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص وضعیت ببر ماده نیز گفت: ببر ماده فعلا در سلامت بوده و تحت نظر است. اگر مشخص شود که بیماری همه گیری در باغ وحش تهران شایع شده است و باید حیوانات مبتلا تلف شوند حتی اگر ببر ماده مبتلا به این بیماری باشد این حیوان نیز به دلیل مشترک بودن این بیماری با انسان معدوم خواهد شد.



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از توافق برای ورود ببرهای جدید به کشور خبر داد و گفت: حدود یک ماه و نیم قبل بر اساس توافق صورت گرفته با کشور روسیه قرار شده است چهار قلاده ببر دیگر تحویل کشور شود.



وی در مورد علل بیماری ببر سیبری گفت: این ببر یا از ابتدا بیمار بوده یا از حیوانات دیگر باغ وحش گرفته و یا آنکه به دلیل مانوس نبودن این دو حیوان ببر ماده به ببر نر حمله کرده که مورد آخر بر اساس مطالعات صورت گرفته بر روی ببر نر رد شده است و دو احتمال اول در این خصوص وجود دارد.



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نمونه‌برداری‌های صورت گرفته از ببر ماده گفت: در صورتی که مشخص شود ببر ماده از بیماری برخوردار نبوده به دلیل آنکه زیستگاه جدید ببر در میانکاله هنوز آماده نشده است امکان انتقال آن به زیستگاه جدید فراهم نیست اما احتمال دارد اگر تشخیص دهیم که بیماری باغ وحش تهران یک بیماری شایع و همه گیر است این ببر را از باغ وحش تهران به محل دیگری منتقل می‌کنیم.