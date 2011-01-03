53 مورد از منازل معلولان لرستان مناسب سازی شد

مصطفی سراج در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: امروزه در دنیا این نگاه وجود دارد که شهر بدون مانع و قابل دسترس برای همه اقشار جامعه یک نیاز و برای معلولین یک ضرورت بارز و از حقوق بدیهی و مسلم آنهاست.

وی با تاکید بر اینکه شهر بدون مانع و استفاده از امکانات و منابع موجود در آن جزء حقوق اولیه هر اجتماعی است، تصریح کرد: به همین دلیل بایستی در برنامه ریزیها و سیاست گذاریها این اصل سرلوحه امور قرار گیرد.

کارشناس توانبخشی سازمان بهزیستی استان لرستان با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه در 9 ماه نخست سالجاری، تصریح کرد: ۳۲ مورد پی گیری و انجام مناسب سازی ادارات،سه مورد تهیه مجموعه آموزشی و ارسال به شهرستانها، مناسب سازی منازل معلولین به تعداد ۵۳ مورد و مناسب سازی ۸ دستگاه خودروی معلولین از جمله این اقدامات بوده است.

سراج از برگزاری هفت دوره آموزشی در این راستا خبر داد و یادآور شد: در مدت زمان یاد شده سه جلسه ستاد مناسب سازی استان و کمیته ها ی مربوط به آن به منظور پیگیری مشکلات در این زمینه برگزار شده است.

وی همچنین به تالیف یک جلد کتال پیرامون مناسب سازی اشاره کرد و بیان داشت: همچنین در این راستا تاکنون 317 مکان عمومی جهت مناسب سازی شناسایی شده است.

کارشناس توانبخشی سازمان بهزیستی استان لرستان از ساخت دهها وسیله توانبخشی برای اولین بار در کشور خبر داد و خاطر نشان کرد: برخی از این وسایل به عنوان اختراع در اداره کل مالکیتهای صنعتی کشور ثبت شده است.

سراج به پخش و ضبط بیش از ۳۸ برنامه از طریق صدا و سیما در زمینه مناسب سازی و توانبخشی اشاره کرد و یادآور شد: درحال حاضر مهمترین مشکلات مناسب سازی در کشور شامل موانع فیزیکی، محیطی، نگرشی، سیاستی و برنامه ای است.

وی تصریح کرد: طبق بررسی انجام شده در سال ۱۳۸۹ توسط سازمان بهزیستی کشور میزان دسترسی افراد دارای معلولیت در فضاها و مکان های عمومی در کل کشور به میزان ۲۷ درصد، در بخشهای آموزشی ۷ درصد و در محیط فیزیکی و مبلمان شهری ۶ در صد می باشد.

کارشناس مسئول مناسب سازی بهزیستی استان لرستان ادامه داد: این در حالیست که این میزان در استان لرستان کمتر از میانگین کشوری است.

سراج افزود: اطلاعات استخراج شده از فهرست بررسی ها در استان نشان می دهد وضعیت دسترسی افراد معلول در اماکن عمومی ۲۶ درصد، در مکانهای آموزشی به میزان ۵ درصد و در محیط فیزیکی و مبلمان شهری معادل ۲ درصد است.