اقدامات موثری در جهت سود آوری کارخانه های نساجی کرمانشاه انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعداز ظهر دوشنبه در بازدید از واحدهای نساجی غرب و کرپ ناز از بازگشت این دو کارخانه به چرخه تولید کشورابرازخرسندی کرد واظهار داشت: برای رونق این کارخانه ها از هیچ کمکی دریغ نمی کنیم.

وی نقش مجموعه مدیریت و منابع انسانی را در جهت قوی وغنی شدن کارخانه فرش غرب سابق و کرپ ناز را بسیار موثر دانست و همه مدیران دستگاه های اجرایی و بانکهای استان را به حمایت و پشتیبانی از صنایع استان فراخواند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه افراد کارآفرین و توانمند که در بخشهای مختلف زمینه های اشتغال مردم به خصوص جوانان را فراهم می کنند باید مورد حمایت قرار گیرند، اظهار داشت: خوشبختانه زمینه های خوبی برای حرکت استان به سمت توسعه صنعتی فراهم شده که همگی باید با تمامی توان و تلاش این مسیر را مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار دهیم .

کارخانه نساجی غرب، فرش غرب سابق با تولید نخ فرش ماشینی و 230 نفر کارگر و کارخانه کرپ ناز با تولید انواع پارچه و 230 نفر کارگر چندی پیش دچار مشکلاتی در تولید شده بودند که با تدابیر اتخاذ شده خوشبختانه هم اکنون به چرخه تولید بازگشنه اند.