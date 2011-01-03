نخستین مسابقه ساخت سازه های ماکارونی در خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، به منظور آمادگی برای حضور در این دوره از مسابقات تعداد 40 نفراز دانش آموزان دختر و هشت نفر از دانش آموزان پسر در یک دوره آموزشی که به مدت 40 ساعت برگزار شد، شرکت کردند.

بنابر این گزارش این مسابقات صبح دوشنبه با حضور تعداد 18 نفر در قالب 9 تیم برگزار شد.

در پایان نخستین مسابقه ساخت سازه های ماکارونی تیم نام آوران با عضویت الهه عادلی نژاد، شیرین کوشکی و زهرا زریویاری، تیم افلاک به عضویت پوریا فلاحی زاده و امیر طهماسبی و تیم فانوس خیال به عضویت مریم جمشیدی و مهناز شمسه حائز عناوین اول تا سوم شدند.

مرحله کشوری مسابقات سازه های ماکارونی در اردیبهشت ماه سال آینده در دانشگاه امیر کبیر تهران برگزار می شود.