رشته شطرنج نیازمند ورود بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد جواد کامبوزیا ظهر دوشنبه در مجمع انتخابات هیئت شطرنج استان زنجان با بیان اینکه تقویت بخش خصوصی در چارچوب سیاست های فدراسیون منجر به تعالی این رشته ورزشی خواهد شد افزود: انتظار داریم بخش خصوصی در چارچوب سیاست های فدراسیون و تربیت بدنی حرکت کند.

وی با اشاره به اینکه ورزش شطرنج در بحث همگانی با مشکل جدی در کشور مواجه است ادامه داد: شطرنج رشته ای است که نمی توان همانند سایر رشته ها به همگانی کردن آن پرداخت اما می توان نسبت به پشتوانه سازی این ورزش از مهد کودک ها نسبت به آموزش آن اقدام کرد.

کامبوزیا ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد هیئت شطرنج استان در طول چند سال گذشته ادامه داد: با توجه به اینکه شطرنج زنجان چند سال از داشتن رئیس هیئت محروم بود، با این وجود توانست از برخی هیئت های ورزشی استان ها که کادر تکمیل تری داشتند، موفق تر عمل کند.

رئیس فدراسیون شطرنج با اشاره به اینکه قدم اول در شطرنج نظم است افزود: اکثر هیئت های ورزشی استان ها از عدم وجود نظم در بدنه هیئت رنج می برند به همین خاطر باید با برگزاری کلاس های داوری و مربیگری ضمن تربیت نیروی انسانی، به تشکیلات خود نیز نظم خاصی بدهند.

مدیرکل تربیت بدنی استان زنجان نیز با بیان اینکه شطرنج زنجان با حداقل امکانات عملکرد خوبی در چند سال اخیر داشته است، گفت: شطرنج، جزء رشته هایی است که می توان با کمترین هزینه در بحث همگانی کردن آن، گام های مؤثری برداشت.

با حضور کامبوزیا مجمع انتخابات هیئت شطرنج استان، رباب صفری با کسب 14 رأی به عنوان رئیس جدید هیئت شطرنج استان زنجان انتخاب شد.