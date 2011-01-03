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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۰۲

در 9 ماهه گذشته؛

105 فقره معافیت گمرکی برای واحدهای صنعتی و معدنی کرمانشاه صادر شد

105 فقره معافیت گمرکی برای واحدهای صنعتی و معدنی کرمانشاه صادر شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه گفت: 105 فقره معافیت گمرکی طی 9 ماهه سال جاری برای ورود ماشین آلات و مواد اولیه واحدهای صنعتی استان کرمانشاه صادر شده است.

محسن رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: تعداد 94 فقره از معافیتهای یاد شده به واردات ماشین آلات مورد نیاز واحدهای صنعتی استان کرمانشاه اختصاص داشته است که ارزش آنها حدود 23 میلیون یورو است.

وی تصریح کرد: همچنین 11 فقره معافیت نیز برای ورود مواد اولیه بر اساس ماده 39 قانون صادر شده که ارزش آن رقمی در حدود سه میلیون یورو بوده است.

سرپرست سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: غالب معافیت های صادره در زمینه ورود ماشین آلات مربوط به سه طرح بزرگ صنعتی استان (سیمان سامان، پلیمر کرمانشاه، کاشی کاژه) که به زودی به بهره برداری می رسند، است.

کد مطلب 1224127

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