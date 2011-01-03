به گزارش خبرگزاری مهر، مسایل و موضوعات مربوط به حوزههای فیلم و فلسفه همچنان به عنوان مباحثی مهم در زمینه مطالعات بینارشتهای معاصر مورد توجهاند. موضوعات و مسایلی که برگزارکنندگان همایش "فیلم و فلسفه" در نظر دارند با حضور سخنرانانی چون پروفسور گریگوری کوری (دانشگاه ناتینگهام) و دکتر دیوید مارتین جانز (دانشگاه سنت اندروز) مورد بحث و بررسی قرار دهند.
"فیلم و پدیدارشناسی"، "هستیشناسی داستان در فیلم"، "روایتگرایی و فیلم"، "رویکردهای جدید به فیلم و فلسفه"، "ملاحظات فردی در باب فیلم"، "فلسفههای قارهای و فلسفههای تحلیلی و فیلم"، "فیلمهایی درباره فلسفه و فلاسفه"، "حیوانات و فیلم"، "علم و فلسفه فیلم"، "فلسفه فیلمهای اقتباسی"، "فیلم و فلسفه بازیهای کامپیوتری"، "سبک و ژانر" و "فلسفه و اقتصاد فیلم" از جمله موضوعات مورد بحث در این همایش خواهند بود.
علاقهمندان میتوانند خلاصه مقالات خود را حداکثر در 200 تا 300 کلمه تا تاریخ 18 مارس 2011 (27 اسفندماه 1389) از طریق سایت این همایش به آدرس http://www.film-philosophy.com/conference/index.php/conf/2011/about/submissions به دبیرخانه همایش "فیلم و فلسفه" ارسال نمایند.
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