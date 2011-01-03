انحراف در 4 پروژه اقتصادی در استان ها اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر سازمان بازرسی کل کشور بر اساس بررسی های خود چهار مناقصه در استان های کردستان ، گیلان ، همدان و فارس را لغو و برای این 4 پروژه دستور تجدید مناقصه را صادر کرد.

بنا بر این گزارش مناقصه 28 میلیارد ریالی در استان گیلان به علت عدم رعایت بندهای(د) و (ج) ماده 69 آیین‌نامه معاملاتی خاص، لغو و دوباره برگزار شد.بر اساس گزارش اداره کل بازرسی استان گیلان، از دیگر دلایل لغو و برگزاری این مناقصه می‌توان به رعایت‌نکردن بند(الف) ماده 19 قانون برگزاری مناقصات و توجه‌نداشتن به گزارش فنی و بازرگانی و پذیرش شرکت‌های فاقد صلاحیت در مناقصه اشاره کرد.

همچنین اداره کل بازرسی کردستان، گزارش داد که با ابطال و تجدید برگزاری یک مناقصه در استان کردستان، از وارد آمدن ضرر 54 میلیارد ریالی به بیت‌المال پیشگیری شد. این مناقصه به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی ابطــــال و تجدید شده بود.

بر همین اساس مناقصه‌ای در استان فارس به دلیل عدم رعایت قانون برگزاری مناقصات مجدداً برگزار شد. برآورد تقریبی قیمت این مناقصه، بیش از سه میلیارد ریال بود که به دلیل عدم رعایت قانون برگزاری مناقصات دولتی(مصوب1383) و آئین نامه تضمین معاملات دولتی تجدید گردید.

اداره‌کل بازرسی استان همدان،نیز گزارش داد که مناقصه پروژه احداث سد مخزنی گرین نهاوند با برآورد اولیه هزار میلیارد ریال ابطال و به دلیل عدم اجرای مفاد قانون برگزاری مناقصه‌ها برگزاری‌ آن تجدید شد.