عمل قلب باز با تزریق خون کمیاب انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهین علیپور بیمار 52 ساله شیرازی وقتی برای مداوا به پزشک خود مراجعه کرد، هیچگاه فکر نمی‌کرد که گروه پزشکی وی برای تامین خون مورد نیازش هنگام عمل دچار مشکل شوند.

مصطفی مقدم، مسئول آزمایشگاه رفرانس ایمونوهماتولوژی سازمان انتقال خون ایران گفت: خون وی جزء گروههای کمیاب است که به آن اصطلاحآ "گروه خون بمبئی" گفته می‌شود. افرادی که دارای این نوع گروه خونی هستند، یک نفر از هر 250 هزار نفر افراد جامعه را تشکیل می‌دهند. این افراد زمانی که به خون نیاز داشته باشند تنها می‌توانند از گروه خونی همنوع استفاده کنند. به این ترتیب یافتن خون مناسب برای این افراد نیاز به زمان بیشتر و تلاش فراوانی دارد.

وی افزود: تامین خون این بیمار نیز از این قاعده مستثنی نبود. پزشک معالج وی برای آغاز عمل او 6 واحد خون درخواست کرده بود. مرکز ملی خونهای نادر سازمان انتقال خون ایران توانست سه واحد خون برای بیمار از استانهای تهران و سیستان و بلوچستان یافته و یک واحد را نیز از خواهر بیمار دریافت نماید. یک واحد خون نیز از خود بیمار به صورت اتولوگ (خون از خود به خود)، مدتی قبل از عمل دریافت شده بود.

عمل بیمار روز گذشته از ساعت 16 آغاز شد و تا ساعت 20:30 نیاز به خون احساس نشد. در این ساعت اولین کیسه خون که خون خودش بود و به صورت اتولوگ دریافت شده بود به وی تزریق شد و در نیمه‌های شب واحد دوم خون خواهرش به وی تزریق شد. برابر گزارش رسیده روز جاری، با توجه به میزان پایین هموگلوبین بیمار، سومین واحد خون که خون اهدایی استان سیستان و بلوچستان بود به وی تزریق ‌شد و حال عمومی بیمار کاملا ‌رضایتبخش است.