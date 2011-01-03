دغدغه طرح فاضلاب بندرعباس همچنان باقیست

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، آنچه از طرح فاضلاب بندرعباس باقی مانده است شامل شبکه شهرکهای جدید الاحداث، باقی مانده شبکه داخلی شهر، احداث مدول تصفیه خانه و ارتقای تصفیه خانه موجود برای جمعیت فعلی بندرعباس است که با هدف گذاری جمعیت در سال هدف 1415 معادل 750 هزار نفر طراحی و آماده اجراست که برآورد ریالی مورد نیاز آن 174 میلیارد تومان است و از نظر زمانی برای یک دوره پنج ساله ساخت و برنامه ریزی شده که طی برنامه پنجم کشور به سرانجام خواهد رسید.

نماینده مجری طرح فاضلاب هرمزگان ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی در تشریح آخرین وضعیت پروژه بزرگ فاضلاب شهر بندرعباس، گفت: شهر بندرعباس به عنوان یک شهر ساحلی با جایگاه ویژه در بخش تجاری و صنعتی همواره شاهد رشد روز افزون جمعیت و توسعه همه جانبه نسبت به دیگر شهرها بوده است و به تبع آن افزایش نیاز آبی و ضرورت ایجاد شبکه جمع آوری فاضلاب در دوره ای به نسبت کوتاه را در مقایسه با شهرهای دیگر کشور پیش رو داشته است.

جواد منصوری افزود: دفع سنتی فاضلا‌ب چاه های جذبی، بالا‌ بودن سطح آبهای زیر زمینی و عدم نفوذ پذیری خاک منطقه که سبب جاری شدن فاضلا‌بها در سطح شهر و در نتیجه آلودگی محیط زیست شهری و بروز بیماریهای متعدد شده است، از دلایل اهمیت و ضرورت اجرای هر چه سریعتر طرح فاضلاب شهر بندرعباس بوده به شمار می رود.

وی ادامه داد: از طرفی اجرای این طرح سبب جمع آوری فاضلا‌ب معابر و کمک به زیباسازی شهر، کاهش هزینه های درمانی - بهداشتی مردم همچنین جلوگیری از خسارات شهری و ابنیه به دلیل کاهش سطح آبهای زیرزمینی و در نتیجه افزایش عمر مفید ابنیه و تاسیسات شهری شده است.

تکمیل پروژه فاضلاب بندرعباس نیازمند نگاه ویژه مسئولان است

وی بیان داشت: از دیگر فواید اجرای طرح فاضلاب، جلوگیری از ورود فاضلا‌ب به دریا، کاهش افزایش رشد کشند قرمز و اثرات زیان بار زیست محیطی ناشی از این پدیده همچنین جلب رضایت شهروندان به دلیل جمع آوری اصولی و اتصال به شبکه فاضلا‌ب است از این رو اهتمام در تکمیل این پروژه ملی شدیدا نیازمند نگاه ویژه مسئولا‌ن این استان در خصوص تسریع در روند اجرای آن است.

وی خاطرنشان کرد: در حالیکه اجرای سریعتر این طرح با مشکلاتی نظیر افزایش حجم ترافیک در محدوده 52 هزار هکتاری شهر بندرعباس همراه بود، توجه مسئولان به این مهم باعث شد که مطالعات سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر بندرعباس طی سالهای 72 – 69 آغاز شده و در سال 73 نیز عملیات اجرایی آن شروع شود که ادامه روند اجرای این طرح تاکنون با توجه ویژه همه مسئولان استانی و کشوری همراه بوده است.

منصوری در خصوص جزئیات اجرای طرح فاضلاب بندرعباس با بیان اینکه مطالعات جمعیتی انجام شده جهت اجرای این طرح برای جمعیت 320 هزار نفر در سال 90 بوده است، گفت: این در حالیست که اکنون جمعیت شهر بندرعباس دارای جمعیتی بیش از 450 نفر است و این خود توسعه شتابان این شهر را نشان می دهد.

نماینده مجری طرح فاضلاب استان اضافه کرد: بالاخره این طرح با احداث 430 کیلومتر شبکه اصلی و فرعی و خط انتقال همچنین مدول اول تصفیه خانه با ظرفیت 71 هزار متر مکعب در شبانه روز برای جمعیت 320 هزار نفر در سال 85 به بهره برداری رسید.

به گفته منصوری، استفاده از لوله های بتنی طی سالهای اولیه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در زیر تراز آب عامل ایجاد شوری یا افزایش ایسی(Ec) آب در فاضلاب جمع آوری شده و درنهایت پساب خروجی تصفیه شده است که مطالعات انجام شده برای از بین بردن این میزان شوری منجر به شناسایی، بررسی و جمع بندی روشهای مقابله با آن توسط کارشناسان شد.

وی اظهار داشت: در حال طبیعی با ثابت ماندن ایسی آب ورودی به شبکه و افزایش تعداد انشعابات آب شیرین به مرور از شوری آن کاسته شده به طوری که از سال 86 از میزان شوری 18 هزار میکرو مهوس بر سانتی متر به شش هزار و 500 تقلیل پیدا کرد که امید است با ورود فاضلاب بیشتر از شبکه های جمع آوری غرب شهر همچنان شاهد روند رو به کاهش ایسی پساب باشیم.

استفاده پسابهای شهری برای آبیاری گونه های گیاهی خاص

منصوری اظهار داشت: می توان از پساب به مراتب شورتر برای آبیاری گونه های گیاهی خاصی که دارای میوه های روغنی بوده و استفاده صنعتی دارند، استفاده کرد کما اینکه نظیر این گونه های گیاهی را در شمال شرقی کشور می بینیم که با پسابی با ایسی 14 هزار آبیاری می شوند همچنین در حال حاضر شرکتهایی برای خرید پساب فعلی تصفیه خانه بندرعباس در حال مذاکره هستند.

منصوری عنوان کرد: تلاش داریم تا با کاهش میزان شوری پساب به چهار هزار، در آینده نزدیک بتوانیم امکان آبیاری گونه های گیاهی مختلفی را از این منبع ایجاد کنیم.

وی یادآور می شود: طی سالهای 89 - 88 شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان موفق به اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در خیابانهای اصلی شهر شامل بولوار سید جمال الدین اسدآبادی و بلوار آیت الله طالقانی طی مدت زمان کوتاهی شد که نمایانگر ظرفیت کارشناسی مناسب و ظرفیت پیمانکاری بسیار خوبی در استان است همچنین این خطوط اصلی تمامی فاضلاب مناطق غرب خور گورسوزان را به ایستگاه پمپاژ و نهایتا به تصفیه خانه منتقل می کنند.

طرح فاضلاب بندرعباس نیازمند اعتبار سالانه 350 میلیارد ریال

به گفته وی در حال حاضر طرح فاضلاب شهر بندرعباس با پیشرفت فیزیکی 60 درصد، کماکان نیازمند اعتبار یک هزار و 740 میلیارد ریالی است که در صورت تخصیص این میزان اعتبار سالانه 350میلیارد ریال، این طرح در سال 94 به پایان می رسد.

منصوری عنوان کرد: این طرح شامل اجرای شبکه های فرعی و اصلی انتقال فاضلاب و احداث تصفیه خانه که از سال 73 آغاز به کار کرده، است.

وی در خصوص منابع مالی جدید جهت اتمام هر چه سریعتر این طرح نیز تصریح کرد: در حال حاضر روش فاینانس داخلی جذب سرمایه گذار داخلی یکی از راهکارهای پیشنهادی است که شرکت آب و فاضلاب با هدف تسریع در اتمام این طرح و دیگر طرحها همچنین در راستای اهداف دولت مبنی بر جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال تهیه اسناد و اعلام عمومی است.

وی عنوان کرد: آنچه از طرح فاضلاب بندرعباس باقیمانده شامل شهرکهای جدید الاحداث، باقیمانده شبکه داخلی شهر، احداث مدول تصفیه خانه و ارتقای تصفیه خانه موجود برای جمعیت فعلی بندرعباس است که با هدف گذاری جمعیت در سال هدف 1415 معادل 750 هزار نفر طراحی و آماده اجراست که برآورد ریالی مورد نیاز آن همانطور که اشاره شد یک هزار و 740 میلیارد ریال است و از نظر زمانی برای یک دوره پنج ساله ساخت و برنامه ریزی شده که طی برنامه پنجم کشور به سرانجام خواهد رسید.