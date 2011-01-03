پیشرفت قرارداد 5.2 میلیارد دلاری پارس جنوبی به 10 درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت نزدیک به 200 روز از امضای قرارداد طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی پیشرفت عملیات اجرایی این پروژه مشترک گازی به 10 درصد رسید.

در حال حاضر عملیات خاک برداری و خاک ریزی فاز 14 پارس جنوبی از 65 درصد پیشرفت اجرایی برخوردار بوده که پیش بینی می شود تسطیح و آماده سازی زمین برای ساخت پالایشگاه ساحلی تا یک ماه آینده به پایان برسد.

بر اساس آخرین گزارش رسمی شرکت ملی نفت ایران اجرای فاز 14 پارس جنوبی در بخش خشکی هشت درصد و در بخش فراساحلی حدود چهار درصد پیشرفت اجرایی داشته است.

هم اکنون با برگزاری مناقصات فرعی انتخاب پیمانکاران پنج بسته کاری شامل ساخت مخازن ذخیره سازی ال.پی.جی و میعانات گازی، مشاور مهندسی تفصیلی، بخش لخته گیر انتقال گاز از دریا به خشکی و تامین کننده آهن آلات سازه های فلزی تعیین تکلیف شده است.

همزمان با انجام عملیات خاک برداری و ساخت پالایشگاه ساحلی، برنامه ریزی برای ساخت دو رشته خطوط لوله زیر دریایی به طول 270 کیلومتر، ساخت چهار سکو، عرشه ها و حفاری 44 حلقه چاه گازی در خلیج فارس آغاز شده است.

اسماعیل گله داری مجری طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی در شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به بومی سازی تجهیزات درون چاهی و سرچاهی چاههای گازی این میدان مشترک گازی، گفت: پیش بینی می شود حفاری این فاز گازی تا هشت ماه آینده در خلیج فارس آغاز شود.

در شرایط فعلی بیش از یکهزار و 200 نفر در این پروژه مشترک گازی مشغول به کار است که تا اوایل سال آینده تعداد شاغلین در این پروژه به نزدیک 10 هزار نفر افزایش یابد.

به گزارش مهر، هدف از طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 77 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد، سالانه 1.1 میلیون تن گاز مایع و یک میلیون تن اتان است.

تاسیسات فراساحلی فاز 14 پارس جنوبی از چهار سکو هر یک با ظرفیت تولید روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز، 44 حلقه چاه توصیفی و تولیدی، 2 رشته خط لوله زیر دریایی 32 اینچی به طول 260 کیلومتر، چهار رشته خط لوله 4.5 اینچی انتقال محلول اتیلن گلایکول، دو رشته خط لوله 18 اینچی انتقال گاز از سکوهای اقماری به خروجی سکوهای اصلی به طول 18 کیلومتر تشکیل شده است.

قرارداد این فاز پارس جنوبی خرداد ماه سالجاری به ارزش تقریبی پنج میلیارد و 250 میلیون دلار به کنسرسیومی متشکل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، شرکت ملی حفاری و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی واگذار شده است.