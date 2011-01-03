پیام تسلیت حوزه هنری به مناسبت درگذشت والی

به گزارش خبرگزاری مهر در متن این پیام آمده است: هنرمند فرزانه و روشن ضمیر، علی اشرف والی بعد از عمری پر برکت به سوی عالم بقا و جاودانگی رحلت کرد. آن بزرگوار از سلسله هنرمندان متعهدی بود که ذوق هنری خود را با تهذیب نفس و معرفت حضرت حق و محبت خاندان کرامت در هم آمیخته بود.

در ادامه متن آمده است: وی در روزگار مبارزات مردم مسلمان ایران علیه نظام ستم‌شاهی و سلطه بیگانگان، از لبیک گویان ندای حضرت امام خمینی (ره) بود و به خصوص در ماجرای دستگیری آن حضرت و مهاجرت علمای بلاد به تهران و تحصن برای رهایی ایشان، استاد والی از فعالان این حرکت بود که در این راه تا پای خطر پیش رفت. وی همچنین از دوستان دیرینه و ارادتمندان حضرت آیت الله خامنه‌ای بود.

در پایان این پیام تسلیت عنوان دشه است: سیره و سلوک استاد اشرف والی، اسوه‌ای شایسته برای همه هنرمندان متعهد و طالبان فضلیت و والایی است. حوزه هنری رحلت آن استاد والامقام را به هنرمندان مسئول و متعهد، به ویژه برای خانواده مکرم و شاگردان ایشان تسلیت عرض کرده و برای بازماندگان شکیبایی و رحمت خداوندی مسألت دارد.

على اشرف والى به سال 1299 شمسى در حوالى کرج دیده به دنیا گشود اما از اوان کودکى، زندگى و تحصیلات خود را در تهران گذراند و آنگاه که به دانشکده هنرهاى زیبا راه یافت و از تجربیات اساتیدى چون علی محمد حیدریان، رفیع حالتى و ابوالحسن بهره‏ها جست، هر چند خود تربیت هنرى خویش را وامدار مرحوم استاد آشتیانى مى‏داند.



40 سال کار به شیوه کلاسیک سبب شده است که وی طرح‌ها و رنگ‌ها را در حدى از تکامل و پختگى به کار گیرد، که گوئى چهره‏هایى که توسط وى نگار یافته‏اند، جاودانه و نامیرا می‌ماند. با وجود آنکه آثار استاد تنها یک بار در سال 1342 در معرض دید عمومى قرار گرفته اما توجه علاقه‏مندان بسیارى را در کشورهاى اروپا و برخى ملل آسیاى غربى و شبه قاره هند به سوى خود جلب نموده است.



ایشان که علاوه بر نگارگرى به چندین هنر دیگر از جمله خوشنویسى و تذهیب و صفحه آرایى نیز آراسته‏اند، در کار خوشنویسى شیوه مرحوم استاد زرین خط را مى‏پسندید و از آن پیروى می کرد. از جمله آثار استاد والی گذشته از تابلوهاى زیبا می توان به طرح‌هاى کتاب، "ترجمة الصلوه" عالم نامى مرحوم ملا محسن فیض کاشانى اشاره کرد که همراه با خوشنویسى مرحوم زرین خط انتشار یافته است. وی مفسر مقالات شمس تبریزی و آخرین شاگرد مکتب کمال‌الملک بود.



یکی از نفیس‌ترین آثار وی تمثال مبارک مولای متقیان علی (ع) است که در موزه آستان قدس رضوی در مشهد مقدس نگهداری می‌شود. علی‌اشرف والی از اساتید هنرهای تجسمی صبح جمعه، 10 دی‌ ماه در سن 90 سالگی بر اثر بیماری درگذشت.





