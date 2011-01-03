اسمی از افراد تا زمانی که حکم صادر نشده برده نشود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر دوشنبه در نشست خبری در پاسخ به این پرسش که آیا دادستان تهران می‌تواند پشت تریبون نماز جمعه از موضع سیاسی سخنرانی کند گفت: اگر دادستان در دفتر کار خود باشد در جایگاه دادستان و براساس قانون می‌تواند صحبت کند ولی در بیرون از محل دادستان از جایگاه خود فاصله گرفته و می‌تواند فارغ از حوزه کاری خود اظهار نظر کند ولی تا جایی که ممکن است باید این افراد در کلامشان دقت نظر داشته باشند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آقای فضائلی یکی از اعضای هیئت منصفه مطبوعات به دلیل رد حکم هیئت منصفه توسط قاضی استعفا کرد گفت: براساس ماده 43 قانون مطبوعات هیئت منصفه بعد از جلسه رسیدگی باید وارد شور شود و محل دادگاه را ترک نکند و براساس بند 1 و 2 این ماده قانونی نظر هیئت منصفه باید به عنوان نظر افکار جامعه بیان شود که آیا فرد متهم بزهکار است یا نه و آیا مستحق تخفیف است و وقتی هم نظر آنها اعلام شد قاضی می‌تواند حکم خود را صادر کند.

وی افزود: حال اینجا یک سئوال مطرح می‌شود که اگر هیئت منصفه شخصی را مجرم (بزهکار) اعلام کرد آیا قاضی هم باید او را مجرم بداند؟ پاسخ به این سئوال این است که براساس قانون اگر هیئت منصفه شخص را مجرم دانست و قاضی علم به مجرم نبودن متهم داشت، متهم تبرئه می‌شود و یا اینکه هیئت منصفه شخص را متهم ندانست ولی قاضی علم به مجرم بودن شخص داشت، مجرم مجازات می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: شاید این پرسش مطرح شود که بر این اساس نقش هیئت منصفه در دادگاه چیست که باید پاسخ داد نظر هیئت منصفه نظر مشورتی است و به قاضی کمک می‌کند راحت‌تر تصمیم گیری کند که هم اکنون در استان تهران 21 نفر عضو هیئت منصفه و در استانهای دیگر هر استان 14 عضو هیئت منصفه داریم ولی اینکه یکی از اعضای هیئت منصفه تهران استعفا داده است حق طبیعی اوست.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که چرا با افراد خاکستری که در اتاق فکر جای سران فتنه را پر کرده و خط‌ دهی می کنند برخورد نمی‌شود، گفت: جرم و اتهام زدن به کسی در دو قالب مشهود و غیرمشهود بودن تعریف می‌شود که در جریان مشهود نیروی انتظامی می‌تواند بدون حکم قاضی عمل کند و فرد مجرم را دستگیر کند ولی اگر جرم مشهود نبود دادستان می‌تواند براساس گزارش مراجع رسمی و یا نیروهای امنیتی و اظهارات شاکی یا متهم پرونده را تشکیل دهد. همچنین اگر خبر یا مطلبی نه مشهود بود و نه غیرمشهود و به صورت پنهانی اعلام شد در این زمینه دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی موضوع را پیگیری می‌کنند و اگر به صحت این خبر رسیدند این افراد را به دستگاه قضائی معرفی می‌کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا آقای خاتمی (رئیس دولت هشتم) جزو سران فتنه است یا نه و چرا با وی برخورد نمی‌کنید، گفت: قوه قضائیه به اتهام افراد رسیدگی می‌ کند که این اتهامات یا از طرف نماینده مدعی‌العموم یا مرجع رسمی اعلام می‌شود.



وی در مورد علت حضور رسانه‌های خارجی برای مصاحبه با رئیس قوه قضائیه در مورد پرونده سکینه آشتیانی گفت: دستگاه قضائی برای مصاحبه از کسی دعوت نمی‌کند و این رسانه‌ها از مدت‌ها پیش درخواست مصاحبه کرده‌اند و از طریق وزارت امور خارجه به دستگاه قضائی اعلام و دستگاه قضائی برگزاری نشست خبری را پذیرفت ولی اینکه می گویید چرا رسانه‌های داخلی را دعوت نکرده‌اید باید بگویم که این نشست اختصاصی نبوده و رسانه‌های داخلی هم می توانستند شرکت کنند.

محسنی اژه‌ای در مورد سوء استفاده رسانه‌های غربی از این نشست خبری گفت: سوء استفاده از گفته‌های رئیس دستگاه قضا در مورد پرونده سکینه آشتیانی توسط رسانه‌های غربی امری طبیعی است زیرا امروز دشمن با ابزار تبلیغاتی سرمایه گذاری عظیمی را علیه نظام انجام داده است ولی این اخبار و شایعات از طریق رسانه‌های غربی زیاد قابل توجه نیست.

وی افزود: از خود من هم درخواست برای مصاحبه شده است که یک مورد آن از طریق وزارت ارشاد به من اعلام شده و شاید بپذیرم و با آن رسانه‌ها مصاحبه کنم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که چرا آقای هومن پروین مجرم بزرگترین پرونده قاچاق سوخت کشور آزاد است، گفت: متاسفانه در برخی از رسانه‌ها اعلام شد که بزرگترین قاچاقچی سوخت کشور فرار کرد در حالی که این شخص توسط دادگاه جلب شده و همراه با وثیقه آزاد و در وقت دادگاه حاضر شد ولی اینکه حکم قطعی است یا خیر اطلاعی ندارم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا در زمان دادگاه پرونده معاون اول رئیس جمهور لازم است که وی رحیمی استعفا دهد گفت: از نظر قانونی تا زمانی که حکم صادر نشده بهتر است نام اشخاص برده نشود و از رسانه‌ها هم درخواست دارم نام افراد را اعلام نکنند که در جلسه گذشته با این که من نام شخص را نبرده بودم ولی نام این شخص تیتر رسانه‌ها شد.

وی در مورد آخرین وضعیت دستگیرشدگان حرمت‌شکنان عاشورای سال گذشته گفت: این افراد پس از حادثه روز عاشورا دستگیر و حکمشان صادر شد و در حال تحمل کیفر هستند. برخی هم اعلام کردند که جبران می‌کنند و پشیمان شده‌اند و گروهی دیگر با دستگاههای امنیتی همکاری کردند و تعدادی هم در حال رسیدگی به پرونده آنها هستیم ولی تنها سه مورد از این افراد به لحاظ وضعیت جسمی با نظر پزشک در زندان نیستند.

محسنی اژه‌ای در مورد انتشار خبر زندانی شدن شهرام امیری گفت: شهرام امیری در زندان نیست.