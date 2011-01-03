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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۳۸

بازگیر:

15 شکارچی متخلف در لرستان دستگیر شدند

15 شکارچی متخلف در لرستان دستگیر شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان از دستگیری 15 شکارچی متخلف در این استان خبر داد.

محمد حسین بازگیر در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: مأمورین اجرایی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان طی هته جاری در مناطق تحت مدیریت هنگام گشت و کنترل موفق به دستگیری شکارچیان غیر مجاز شدند.

وی با اشاره به دستگیری 15 نفر متخلف در این زمینه، یادآور شد: همچنین از این شکارچیان یک کلکی بزرگ، یک موتور برق، پنج تور سالیک، 4 قبضه سلاح ساچمه زنی و 6 تور ماهیگیری کشف و ضبط شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان خاطر نشان کرد: این متخلفین پس از دستگیری به مراجع قضایی معرفی شدند.

بازگیر با اشاره به استفاده شکارچیان از موتور برق در هنگام صید، بیان داشت: شکارچیان با انداختن نور پروژکتورها بر روی حیواناتی چون خرگوش موجب کاهش دید این حیوانات و توقف آنها می شوند و در نتیجه شکار این حیوان بازیگوش برای شکارچی آسان می شود.

وی با بیان اینکه شکارچیان با این روش به طرز ناجوانمردانه ای این گونه ها را صید می کنند، یادآور شد: یکی دیگر از کاربردهای موتور برق در شکار استفاده از این وسیله برای صید ماهیان رودخانه ای است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان ادامه داد: در این روش شکارچیان با درست کردن یک المنت و قرار دادن آن در آب رودخانه زمینه مرگ همه آبزیان موجود در رودخانه را فراهم می کنند.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان با اشاره به مرگ تاسف بار آبزیان در این روش، عنوان کرد: فشار برقی که بر رودخانه از طریق موتور برق وارد می شود حیات را به طور کامل در رودخانه ها از بین می برد.

بازگیر با بیان اینکه شکار با تور و قلاب موجب صید ماهیهای بزرگ می شود و مشکلی برای دیگر ماهیها و آبزیان ایجاد نمی کند، افزود: این در حالیست که شکار کردن با موتور برق موجب مرگ همه آبزیان موجود در رودخانه از ماهی گرفته تا قورباغه و دیگر موجودات آبزی می شود.

کد مطلب 1224146

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