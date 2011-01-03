نخستین مرکز جامع اطلاع رسانی تلفنی اقتصادی و غیر اقتصادی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شهامی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود:‌ امکان اطلاع رسانی زنده و تلفنی و دسترسی مردم به اطلاعات آسان و بدون واسطه از سطح کشور ، دریافت پایین ترین قیمت کالا و خدمات توسط مردم به نگام استعلام از این مرکز، جلوگیری ازسردرگمی افراد در دسترسی به اطلاعات مورد نیازدر اجرای طرحهای موردنظر و جلوگیری از ارائه قیمتهای مختلف توسط مراکز مختلف از جمله مزایای مهم اجرای این طرح است.

وی ادامه داد: متمرکز نمودن اطلاعات کلیه واحدها و فعالان اقتصادی و غیر اقتصادی حقیقی و حقوقی دولتی و بخش خصوصی در سطح کشور، معرفی واحدهای اقتصادی دارای مجوز یا پروانه فعالیت قانونی جهت اطمینان و امنیت خاطر بیشتر متقاضی از دیگر امتیازات این طرح است.

شهامی، تبادل متمرکز اطلاعات اقتصادی و غیر اقتصادی در تمامی بخشهای صنعتی کشاورزی ، خدمات و کنترل قیمتهای ارائه شده از سوی فعالان اقتصادی و جلوگیری از تناقض و افزایش بی رویه قیمتها وکمک به کاهش قیمتها در سطح کشور و شفاف و یکسان سازی قیمتهای کالا و خدمات بصورت مطلق را از جمله اهداف این طرح بیان کرد.

وی افزود: ایجاد فضای رقابتی سالم و تنگاتنگ در بین فعالان اقتصادی ، تهیه کالا و خدمات توسط مردم با قیمت مصوب دولتی ، معرفی بازارهای خالی و مناسب و اشباع، حذف واسطه های غیر ضروری که منجر به گرانی کالا و خدمات در کشور می شود، ایجاد ارتباط بین فروشنده یا ارائه دهندگان کالا و خدمات با خریداران و متقاضیان، جلوگیری ازدست دادن فرصتهای بوجودآمده بعلت عدم دسترسی به اطلاعات موردنیاز درکشور برای اشخاص آماده سرمایه گذاری، شناسایی و استفاده از کلیه ظرفیت ها از دیگر مزایای طرح جامع اطلاع رسانی تلفنی است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری استانداری زنجان، پتانسیلها و توانائیهای موجود کشور و اشخاص و استفاده بهینه از آنها، معرفی مراکزمستقیم عرضه یاتوزیع کالاوخدمات به متقاضیان درسطح کشور، بالا بردن فرهنگ استفاده مردم از تلفن جهت اس ت علام قیمت و دریافت اطلاعات مربوط به کالاوخدمات موردنظر قبل ازاقدام به خرید، کاستن از هزینه های گزاف دولت در جلوگیری از آلودگی محیط زیست و همچنین کاستن از پرداخت هزینه های دوایردولتی مبنی برچاپ آگهی های مربوط به مناقصه ها و مزایده ها در روزنامه ها از مزایای عمده ایجاد مرکز جامع اطلاع رسانی تلفنی برشمرد.

