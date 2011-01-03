بنیاد ششم بهمن در مازندران تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله اکبر زاده ظهر دوشنبه در دیدار اعضای سالروز حماسه ششم بهمن سال 60 مردم آمل با نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: از اول تا هفتم بهمن ماه، هفته گرامیداشت حماسه اسلامی ششم بهمن نامگذاری شده است.

وی با بیان اینکه مردم مازندران بی صبرانه مشتاق دیدار مجدد با رهبر معظم انقلاب در سال جاری هستند اظهار داشت: مردم منتظر هستند تا این دیدار بار دیگر در شناسنامه دیدارهای مردمی با رهبر انقلاب برای مازندران رقم بخورد.

فرماندار آمل، خواستار تاسیس بنیاد ششم بهمن آمل در مازندران شد و تصریح کرد: چنانچه بنیاد ششم بهمن تاسیس شود می توان کارهای پژوهشی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا انجام داد.

وی یادآور شد: در هفته حماسه اسلامی، ائمه جمعه سراسر کشور در خطبه دوم نماز جمعه به گوشه ای از حماسه مردم آمل اشاره خواهند کرد.

اکبرزاده با اشاره به تربیت راویان ششم بهمن خاطرنشان کرد: دومین همایش رزمندگان حماسی سال 60 به میزبانی سپاه پاسداران در این هفته برگزار می شود.

نماینده ولی فقیه مازندران در این نشست گفت: منافقان حرکات براندازی را به صورت گسترده آغاز کرده بودند اما مقاومت و بیدار مردم را تصور نمی کردند.

آیت الله نورالله طبرسی افزود: دشمن فکر می کرد می تواند با چند عامل نفوذی به هدف خود برسد و ایثار و ایمان مردم را درک نکرده بود.

وی با بیان اینکه آمل پیروزمندانه از این فتنه سیاسی و براندازی بیرون آمد اظهار داشت: با حماسه ششم بهمن برگ زرینی بر تاریخ این سرزمین گشوده شد.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، در اهمیت ششم بهمن یادآور شد: این جریان به اندازه ای مهم بود که امام صرف نظر از سایر رخدادهای مهم و تاریخی، در وصت نامه خود به واقعه ششم بهمن آمل اشاره کردند که حکایت از اهمیت این واقعه است.

وی خاطرنشان کرد: این تاریخ باید حفظ و نگهداری شود.

نقش مردم حماسه ساز آمل در برخورد با درگیریهای منافقین را باید به حوادث جنگل آمل و حصار هزار سنگر در این شهرستان برای جلوگیری از ورود اجانب، بیگانگان و کمونیست هایی که قصد داشتند اهداف شوم اجرا نشده پایتخت را در شهرستانهای کشور اجرا کنند بی بدیل و وصف ناشدنی است.

نگاهی گذرا به سالهای آغازین پس از پیروزی انقلاب یعنی در اوایل سال 60 نشانگر نقش موثر و ارزنده مردمان خطه مازندران خصوصا آمل در شکل گیری و ماندگاری انقلاب اسلامی است چرا که این روز که در وصیت نامه الهی سیاسی معمار کبیر انقلاب نیز درج شده و مقام معظم رهبری رشادتهای شهدا و جانبازان آمل را ارج نهاده اند اتفاقاتی افتاد که کمتر دیده شده است.

حماسه ششم بهمن آمل که در نوع خود بی نظیر است، می تواند هم طراز حماسه هایی چون قیام مردم قم و تبریز قرار گیرد و به عنوان یکی از موفقیتهای ملت مقاوم ایران پس از پیروزی انقلاب از آن یاد شود.

مردم آمل و مازندران سال گذشته برای نخستین بار در سالروز حماسه ششم بهمن آمل با مقام معظم رهبری دیدار کردند.