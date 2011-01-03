چرا از استقلال فقط یک بازیکن در تیم ملی است/ خداحافظی میداودی شایعه است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور پورحیدری در حاشیه تمرین عصر روز دوشنبه تیم استقلال ضمن بیان این مطلب افزود: من هم مثل هر ایرانی آرزو می کنم که تیم ملی کشورم در مسابقات جام ملت‌های آسیا با موفقیت کار خود را به پایان برساند و بتواند دل ملت ایران را پس از سالها شاد کند.

وی با گلایه از نحوه انتخاب بازیکنان تیم ملی توسط افشین قطبی گفت: به نظر من استقلال شایستگی این را داشت که چند بازیکن را در تیم ملی داشته باشد اما مربیگری سلیقه‌ای است و انتخاب بازیکن نیز جزء سلایق سرمربی است.

"اگر تیم ملی در مسابقات جام ملت‌های آسیا نتیجه نگرفت قطبی باید شجاعانه پاسخگو باشد"، پورحیدری با طرح این موضوع افزود: برای خود ما هم سئوال است که چرا فقط یک نفر از تیم در استقلال در تیم ملی هست و پژمان منتظری که یکی از بازیکنان آماده ما بود از تیم ملی خط خورد.

پورحیدری در خصوص گروه بندی جام ملت‌های آسیا گفت: تورنمنت جام ملت‌ها یکی از معتبرترین مسابقات فوتبال در سطح آسیاست. تیم ما در رقابت‌ها کار بسیار سختی پیش رو دارد چرا که همه تیم‌ها با آمادگی به میدان می آیند و بیشتر آنها مدعی قهرمانی هستند. به اعتقاد من گروه ایران گروهی مشکل است و هر سه حریف ما برای رفتن به دور بعد تلاش ویژه‌ای خواهند داشت.

وی ادامه داد: ما در اولین بازی مقابل تیمی قرار خواهیم گرفت که بازیکنان بسیار خوبی دارد و از لحاظ بدنی در شرایط ایده‌آلی به سر می برد. بازی ایران و عراق می تواند نقش تعیین کننده‌ای در صعود ما به دور بعد داشته باشد ما حتی نباید امارات را نیز دست کم بگیریم. اماراتی ها استاد حاشیه سازی هستند و با شرایطی که برای ما بوجود می آورند سعی می کنند بازیکنان ما را عصبی کرده و از این امتیاز سود ببرند.

مدیرفنی تیم استقلال افزود: شاید راحت‌ترین بازی ما بازی با کره شمالی باشد. چرا که کره‌ای‌ها فقط به دنبال فوتبال هستند و این می تواند به زیبایی‌های دیدار ایران و کره بیافزاید.

پورحیدری گفت: به اعتقاد من تیم ملی این پتانسیل را دارد که بتواند در این مسابقات مقامی در خور و شایسته نام ایران کسب کند.

سرپرست تیم استقلال تهران همچنین در خصوص وضعیت مصدومان استقلال نیز گفت: در حال حاضر تمامی مصدومان ما به شرایط بهبود رسیده‌اند و این امید را داریم که در اردوی ترکیه آنها هم مانند سایر بازیکنان خود را به شرایط ایده آل رسانده و بتوانیم با انجام کارهای تاکتیکی به آنچه که می خواهیم دست پیدا کنیم.

وی خاطرنشان کرد: این روزها در خصوص جباری صحبت‌های زیادی می شود اما این بازیکن تمام تلاش خود را می کند تا بتواند به شرایط مطلوب رسیده و برای تیم خود بازی کند. در حال حاضر وی در اختیار کادر پزشکی است و هر روز به انجام کارهای فیزیوتراپی می پردازد. جباری می خواهد هر چه سریعتر از مصدومیت رهایی پیدا کرده و در کنار بازیکنان تمرینات خود را آغاز کند. امیدواریم که وی هر چه زودتر بهبودی کامل را پیدا کرده و شرایط حضور در مسابقات را داشته باشد.

وی در ادامه در خصوص میلاد میداوودی گفت: این روزها عده ای می گویند که وی دیگر قادر نخواهد بود به فوتبال خود ادامه دهد اما من قطعا می گویم که این صحبت‌ها شایعه‌ای بیش نیست و صحت ندارد و با صحبتی که با پزشکان میلاد داشته‌‎ایم آنها امیدوارند که وی بعد از عید نوروز در کنار سایر بازیکنان استقلال باشد.

پورحیدری در پایان در پاسخ به سئوال خبرنگاران در خصوص اینکه آیا از تعطیلات لیگ خوشحال است یا خیر، گفت: قطعا همینطور است. ما هم همانند دیگر تیم‌ها از این تعطیلات نهایت استفاده را می بریم. تعطیلات باعث می شود که مصدومان ما به جمع ما ملحق شوند و با توجه به زمانی که داریم کارهای بدنسازی و تاکتیکی خود را انجام داده تا بتوانیم با آمادگی مطلوب آماده حضور در دور برگشت لیگ برتر باشیم.