حوادث ناشی از کار در استان قزوین 33 درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، علی ایمانی در اولین همایش بررسی راهکارهای حمایت از سرمایه گذاران و صاحبان صنعت که ظهر دوشنبه در سالن اجتماعات شرکت کنتورسازی ایران در شهر صنعتی البرز قزوین برگزار شد، اظهارداشت: با اعمال قانون و اجرای سیاست های تشویقی و نیز برگزاری دوره های آموزشی تلاش کرده ایم تا محیط کارگری از امنیت بیشتری برخوردار شود تا شاهد بروز حوادث ناگوار نباشیم.

وی افزود: با تشکیل هیئتهای سه جانبه سیاست اداره کار در استان حل و فصل مشکلات کارگری با تعامل و همکاری طرفین است تا شکایتها به حداقل کاهش یافته و قبل از دادگاه حل شود.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان قزوین خاطرنشان کرد: در سال 86 تعداد شکایات رسیده به اداره کار57 فقره بود که این تعداد در سال 87 به 29 مورد و در سال 88 به 9 فقره و امسال به شش فقره تشکیل پرونده رسید که قابل توجه است.

ایمانی یادآورشد: تنها 10 درصد آراء قطعیت یافته و بقیه با اعتراض مجدد روبرو شده و بسیاری از موارد هم با رضایت طرفین حل و فصل شده است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان قزوین تصریح کرد: با همکاری کارگران، کارفرمایان و مدیران استان خوشبختانه موفق شده ایم بسیاری از مشکلات کارگری را مهار کنیم و در حال حاضر 70 درصد تنش های کارگری استان کاهش یافته است.

وی گفت: اشتغال 160 هزار نفر در بخش صنعت ظرفیت بالای استان در این بخش را نشان می دهد و با حجم بالای اشتغال و سرمایه گذاری و تعدد واحدها با موضوع جدی در این بخش مواجه نیستیم و قادریم با تداوم همکاری ها مشکلات موجود را نیز حل کنیم.

ایمانی آمادگی اداره کار استان را برای حل مشکلات کارفرمایان در بخشهای مختلف اعلام کرد.

در ادامه اسدی یکی از نمایندگان کارفرمایان استان با اشاره به برخی مشکلات جدی سرمایه گذاران گفت: عدم پذیرش نمایندگان کارفرمایان در دادگاهها، الزام سپردن وثیقه برای صاحبان واحدهای تولیدی در مواقع طرح شکایت، برخورد های غیر منطقی و آسیب زدن به جایگاه مدیران را از مشکلات موجود ذکر کرد و خواستار حل آنها شد.

مجید آهنگران رئیس کانون کارآفرینان استان قزوین هم در این همایش تعامل منطقی با مدیران دستگاه قضایی برای جلوگیری از حضور صاحبان واحدهای صنعتی در محاکم و اصلاح سیستم بررسی پرونده ها را در کاهش مشکلات سرمایه گذاران موثر دانست و افزود: نیروی انسانی برای کارفرمایان هم ارزشمند است و هیچکس نیمی خواهد سرمایه انسانی خود را دچارچالش و مشکل کند اما چون بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما در روند کار طبیعی است باید به گونه ای حرکت کنیم تا این مشکلات قبل از دادگاه حل و فصل شود تا وقت مدیران در راهروهای دادگاه تلف نشود.

وی استفاده از برخی نمایندگان بخش صنعت در مراجع رسیدگی به دعاوی و نیز ارجاع پرونده های کارگری به شوراهای حل اختلاف را از جمله راهکارهای مناسب برای کم کردن دغدغه مدیران صنعت و حرکت در مسیر تولید بیشتر دانست.

همچنین شجاع ذوقی دادستان شهرستان البرز در خصوص برخی پرونده های ارجاعی به این بخش و سیاست دستگاه قضایی برای کاهش ارجاع پرونده و نیز تسریع در رسیدگی به امور مطالبی بیان کرد.

سید احمدعلی عاملی مدیرعامل شرکت کنتورسازی ایران هم تعامل بیشتر دستگاه قضایی با کارآفرینان و پیشگیری از تشکیل پرونده در محاکم قضایی را در افزایش امنیت روحی سرمایه گذاران برای کار و تلاش بیشتر موثر دانست و خواستار توجه به مشکلات کارفرمایان شد.

در ادامه این همایش با تشکیل میز گرد تخصصی با حضور رئیس سازمان صنایع و معادن استان قزوین، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، مدیرکل کار و امور اجتماعی، فرماندار البرز، دادستان البرز و نمایندگان کارفرمایان و نیز تعدادی از صنعتگران راهکارهیا حمایت از سرمایه گذار بررسی شد.