چین از دستاورد مهم هسته ای خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تلویزیون دولتی چین، دستاورد دانشمندان چینی که در حوزه بازفرآوری سوخت هسته ای مصرف شده کسب شده است می تواند مشکل کمبود ذخیره اورانیوم چین را حل کند.

این فناوری که طراحی و آزمایش آن در یکی از نیروگاههای هسته ای چین در صحرای "گوبی" در مرکز کشور چین صورت گرفته است امکان بهره گیری مجدد از سوخت پرتودهی شده و افزایش درصد مصرف سوخت اورانیوم را به میزان 60 برابر در نیروگاههای هسته ای فراهم می کند.

به گفته تلویزیون دولتی چین، این فناوری به این کشور امکان آن را می دهد که تا 3 هزار سال از ذخیره موجود اورانیوم خود استفاده کند.

کشور چین به منظور قطع وابستگی خود به مصرف سوخت آلوده ذغال سنگ در نظر دارد که تا 8 سال دیگر ظرفیت تولید برق هسته ای خود را به 40 گیگاوات افزایش دهد.

