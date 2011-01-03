اولویت ورزش فارس تدوین اهداف سالانه است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، تورج موید با بیان اینکه تدوین اهداف سالانه و اقدامات اجرایی برنامه راهبردی از اولویت اصلی این حوزه است، گفت: بر اساس برنامه توسعه پنجم، برنامه راهبردی تربیت بدنی فارس از سال 1390 عملیاتی می شود.

وی ضمن تشریح برنامه راهبردی نیز افزود: بررسی دوباره برنامه راهبردی، اجرای بخشی از طرح جامع آموزشی تدوین شده، تعیین و معرفی مسئولین کمیته های آموزش و پرورش هیئتهای ورزشی و تربیت بدنی شهرستانهای استان نیز از دیگر برنامه های در دست اجراست.

معاون برنامه ریزی تربیت بدنی فارس با اشاره به اینکه برگزاری همایش مشترک مسئولین ادارات تربیت بدنی شهرستانها، هیئتهای ورزشی، نایب رئیسان و مسئولین بانوان و کمیته های آموزشی و پرورشی جهت تدوین برنامه های عملیاتی کمیته های آموزش و پرورشی استان است، افزود: بخشی از این برنامه ها در ماه های باقیمانده سال جاری و بخشی دیگر درسال آینده اجرا خواهد شد.

موید تصریح کرد: برگزاری جلسات تخصصی با شرکتهای خصوصی مجری کلاسها، دانشگاه ها و آموزش و پرورش جهت تشکیل مثلث برنامه ریزی ورزشی با نگاه نگرش سیستمی و اعتقاد به کارگروهی برای رسیدن به یک تفاهم تحول گراست که در سال آینده نیز عملیاتی می شود.

وی خرید کتب جدید فارسی،انگلیسی، گسترش کتابخانه، مهندسی مجدد منابع انسانی حوزه معاونت برنامه ریزی با نگرش تخصصی از دیگر برنامه های راهبردی دانست و گفت: 26 کلاس آموزش تئوری و عملی مربیگری و داوری برای رشته های ورزشی و پنج کارگاه آموزشی طبق تقویم تا پایان سال جاری اجرا می شود.

معاون برنامه ربزی تربیت بدنی فارس افزود: اطلاع رسانی عملی آموزشی به کارمندان تربیت بدنی استان جهت ارتقای سطح سلامتی آنان، پیگیری اخذ مدرک ایزو 10015 آموزشی جهت معاونت برنامه ریزی و تحقیقات، تولید بسته های آموزشی دروس تئوری کلاسهای مربیگری در درجات مختلف و تجهیز و تعمیر فیزیکی حوزه معاونت برنامه ریزی از جمله برنامه هایی است که در سند چشم انداز ورزش فارس ترسیم شده است.