15 طرح پژوهشی در دانشگاه پیام نور لرستان اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، محمد مراد شیخی با اشاره به تلاش این دانشگاه در جهت تقویت بنیه پژوهشی کشور، گفت: درهمین ارتباط امسال 14 عنوان کتاب در قالب فعالیت پژوهشی در این دانشگاه تالیف و به عنوان منابع جدید درسی عرضه شده است.

وی افزود: برنامه های پژوهشی که با همکاری هیئت علمی و دانشجویان اجرا می شود موجب محرومیت زدایی، توسعه و پیشرفت همه جانبه این استان خواهد شد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان در ادامه به برگزاری چهار همایش علمی و پژوهشی توسط این دانشگاه در لرستان اشاره کرد و گفت: قرار است سه همایش پژوهشی دیگر نیز تا پایان سال جاری در لرستان استان برگزار شود.

وی اظهار داشت: همچنین از مجموع 59 طرح پژوهشی دانشگاه پیام نور لرستان 15 طرح آن اجرا و به اتمام رسیده است.

شیخی گفت: شورای پژوهشی دانشگاههای غرب کشور با هدف تقویت پژوهش در سطح دانشگاهها و با بررسی آیین نامه های

پژوهش سازمانی مرکزی دانشگاه پیام نور برای تصویب پژوهش ها در سطح استان فعالیت می کند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: مجموع اعتبارت دانشگاه در سال جاری 100 میلیارد ریال است که تاکنون 70 میلیارد ریال آن جذب و در راه توسعه و عمران دانشگاه هزینه شده است.

شیخی افزود: برهمین اساس با اقدامات و تمهیدات اندیشیده شده 95 درصد مشکل کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه در حوزه آموزشی،‌ تحقیقاتی و رفاهی حل شده است.

وی اظهار داشت: بخش عمده ای از مشکلات دانشگاه پیام نور لرستان آماده سازی فضای فیزیکی برای دانشجویان است که در طول دو سال گذشته ساختمان های آموزشی خرم آباد، بروجرد و پلدختر به بهره برداری رسیده است.

رئیس دانشگاه پیام نور لرستان ادامه داد: همچنین ساختمان آموزشی نورآباد، ازنا و کوهدشت در حال آماده و تکمیل می باشد.