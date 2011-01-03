مراکز غیردولتی بهزیستی به هزار معلول زنجانی خدمات رسانی می کنند

محمد محمدی در جلسه مراکز غیردولتی توانبخشی در کتابخانه بهزیستی شهرستان زنجان گفت: ۲۰ مرکز غیردولتی توانبخشی تحت نظارت بهزیستی استان زنجان به همراه ۵ انجمن فعال در این زمینه به ۹۲۳ نفر از معلولین زنجانی خدمات ارائه می کنند.

وی اغلب معلولین شدید از مراکز غیردولتی خدمات دریافت می کنند افزود: این مراکز در راستای حفظ انسجام و ساماندهی خدمات به مددجویان و با تکیه بر کرامت انسانی مددجویان فعالیت می نمایند.

محمدی قیداری افزود: مراکز غیردولتی بهزیستی زنجان نیاز به تشکیل یک تشکل استانی برای پیگیری خواسته ها و مطالبات مراکز خود دارند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان یکی از شاخص های توسعه هر کشور را فعال بودن سمن ها و مراکز مردم نهاد برشمرد و اظهار داشت: مراکز غیردولتی اغلب در ارائه خدمات به معلولین پیشروتر از خود دولت هستند .

محمدی قیداری با اشاره به پرداخت ما به التفاوت سه ماهه سوم یارانه مراکز غیردولتی خاطرنشان کرد: یارانه مرکز براساس ارزشیابی خدمات ارائه شده آنها به معلولین پرداخت خواهد شد.



