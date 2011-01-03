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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۵۷

مراکز غیردولتی بهزیستی به هزار معلول زنجانی خدمات رسانی می کنند

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان گفت: نزدیک به هزا رنفر از مددجویان بهزیستی از خدمات مراکز غیردولتی تحت نظارت این سازمان بهره می برند.

محمد محمدی در جلسه مراکز غیردولتی توانبخشی در کتابخانه بهزیستی شهرستان زنجان گفت: ۲۰ مرکز غیردولتی توانبخشی تحت نظارت بهزیستی استان زنجان به همراه ۵ انجمن فعال در این زمینه به ۹۲۳ نفر از معلولین زنجانی خدمات ارائه می کنند.

وی اغلب معلولین شدید از مراکز غیردولتی خدمات دریافت می کنند افزود: این مراکز در راستای حفظ انسجام و ساماندهی خدمات به مددجویان و با تکیه بر کرامت انسانی مددجویان فعالیت می نمایند.

محمدی قیداری افزود: مراکز غیردولتی بهزیستی زنجان نیاز به تشکیل یک تشکل استانی برای پیگیری خواسته ها و مطالبات مراکز خود دارند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان یکی از شاخص های توسعه هر کشور را فعال بودن سمن ها و مراکز مردم نهاد برشمرد و اظهار داشت: مراکز غیردولتی اغلب در ارائه خدمات به معلولین پیشروتر از خود دولت هستند .

محمدی قیداری با اشاره به پرداخت ما به التفاوت سه ماهه سوم یارانه مراکز غیردولتی خاطرنشان کرد: یارانه مرکز براساس ارزشیابی خدمات ارائه شده آنها به معلولین پرداخت خواهد شد.

 

کد مطلب 1224163

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