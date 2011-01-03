تحلیل زندگانی ائمه در همایش ها بیشتر توجه شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار اعضای ستاد کنگره ملی امام محمد باقر(ع) در ساری افزود: استفاده از تحلیل نویسان قوی و متدین در برگزاری کنگره‌ در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار داشت: تاریخ نویسان اغلب در بیان زندگی ائمه به ذکر تاریخ تولد و وفات پرداخته اند که به نوعی نقص است.

طبرسی گفت: به نحوه زندگی و بیان نظرات و دستورات دینی و چگونیگ مبارزه های ائمه برای تبیین دین کمتر توجه شده است.

وی با بیان اینکه زندگی ائمه درس وعبرت است یادآور شد: برگزاری کنگره‌ها باید به سمتی برود که بیشتر زندگی ائمه اطهار را تحلیل کنند.

نماینده ولی فقیه در مازندران، خواستار به تحریر درآوردن کتاب تحلیلی از زندگی امام محمد باقر(ع) شد و خاطرنشان کرد: باید نوع نگاه ائمه به زندگی ومبارزه با دشمنان دوران خود و زمان شناسی ائمه در برخورد با مصائب و مشکلات مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امامان معصوم با برخورداری از معنویت کامل دینی اهل سیاست بودند اظهار داشت: نقطه نظرات و بیانات ائمه وجهت گیری سیاسی آنها بیشتر مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد.

وی افزود: نوع نگاه ومدیریت ائمه اطهار در حفظ و ماندگاری تشیع از نکات برجسته‌ای است که باید بیشترمورد توجه واقع شود.

طبرسی تصریح کرد: بررسی حقانیت شیعه در برابر مذاهب بسیار زیادی که وجود داشته باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی خواستار بررسی تحلیلی بیشتری نسبت به قیام امام حسین(ع) شد و گفت: یکی از بحث‌های قیام امام حسین(ع) فقهی است.

وی با اشاره به ظرفیت خوب نظام برای گسترش تعالیم دینی در کشور یادآور شد: باید از فرصتی که در جمهوری اسلامی ایران برای تبلیغ ارزش‌های دینی به وجود آمده نهایت بهره برداری انجام شود.