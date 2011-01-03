گلستان در مدیریت مصرف برق برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قاسم شهابی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: گلستان استانی است که در مدیریت مصرف پیشرو بود که در آن با رشد پیک بار 16.5 درصدی شاهد رشد انرژی 28.5 درصد بودیم و این امر حاکی از مصرف درست گلستانی ها بوده است.

وی اظهار داشت: چننچه هر خانوار ایرانی یک لامپ 100وات مازاد خود را خاموش کند به اندازه برق تولیدی نیروگاه نکا صرفه جویی می‌شود که معادل رقم سرمایه‌گذاری هزار و 800 میلیارد تومانی است.

وی مصارف خانگی را در هفت پله تعریف کرد که در آن پله نخست از سه تا 100 کیلووات ساعت در ماه با مبلغ 27 تومان و پله هفتم مازاد بر 601 کیلووات ساعت مبلغ 210 تومانی را در سه فصل سال به غیر از تابستان نشان می‌دهد.

به گفته مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان از شهروندان خواست در اوج بار مصرف خود را کاهش دهند و مدیریت بر مصرف برق خود داشته باشند.

شهابی در ادامه تصریح کرد: هرچه در اوج بار (از نیم ساعت قبل از اذان مغرب تا چهار ساعت پس از آن) مصرف شود به مبلغ بهای برق مشترک 30 تومان افزوده خواهد شد.

وی از تشکیل کمیته پاسخگویی به سوالات مرتبط با طرح هدفمندی یارنه ها در شرکت خبر داد و اظهار داشت: در کل شهرستانهای استان شهروندان می‌توانند با مراجعه به پورتال شرکت سوالات خود را مطرح کنند و پاسخ مورد نظر را دریافت نمایند.

به گفته شهابی راه اندازی تلفن گویای 236301 و شماره پیامک 09391110121 نیز در راستای پاسخگویی به پرسشهای مردم است.

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به 500 هزار مشترک خانگی، عمومی، صنعتی، کشاورزی و سایر مصارف خدمات ارائه می‌دهد.