"جنگل پنیر" دارای پلاتی طراحی شده و دقیق است

به گزارش خبرگزاری مهر، این نویسنده و منتقد در نشست نقد و بررسی رمان "جنگل پنیر" نوشته فرشته احمدی که 12 دی ماه در فرهنگسرای انقلاب برگزار شد عنوان کرد: نوعی سردی در تمام متن داستان جاری است که باعث می شود تاثیری را که باید بر روی مخاطب بگذارد از دست بدهد.

محبعلی با اشاره به عنصر غافلگیری در این رمان اظهار داشت: این غافلگیر کردن به نفع رمان نیست و تعلیقی کاذب است که جذابیت داستان را کمرنگ می‌کند.

محمدرضا گودرزی دیگر منتقد این نشست نیز با تاکید بر نکات مثبت رمان"جنگل پنیر" گفت: هیچ منتقدی نمی‌تواند مثل نویسنده به کل داستان اشراف کامل داشته باشد و چون درک یکسانی از اتفاقات نمی‌توان داشت بنابراین نقد کامل نیز نمی‌تواند صورت گیرد.

وی در ادامه نقد را پیشنهادی برای نویسنده عنوان کرد و گفت: هر نقدی یک پیشنهاد است که می تواند در جهت بهبود کار نویسنده به کار گرفته شود.

احمدی نویسنده کتاب نیز در بخشی از این نشست با اشاره به نقش نقد بر نویسنده گفت: نقد تاثیر زیادی بر روی خالق اثر می‌گذارد و در واقع هر اثر هنری دارای درون نما و بیرون نما است؛ درون نما شعاعهای زیادی دارد که احساسات نویسنده را جمع می‌کند و یک اثر را به وجود می آورد در حالی که بیرون نما شعاعهایی است که باعث تاثیرگذاری روی دیگران می‌شود .



وی تاکید کرد: هر نوع نقد و نظری درباره کتاب باعث کمک به یک تحلیل درست و ریز بینانه می‌شود؛ نقد در کل ذهن ناخودآگاه نویسنده را بررسی می‌کند و در واقع یک تحلیل درست را به وجود می‌آورد.

رمان "جنگل پنیر" که از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده است دومین رمان احمدی محسوب می‌شود ودرباره دختری است که داستان کتاب از کنکاش ذهنی او در گذشته‌اش شکل می‌گیرد؛ سفری برای یافتن هویت که گاه به فضاهای موهومی نیز منجر می‌شود.